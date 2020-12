Hotel Kopernik już po remoncie. Zaglądamy do środka!

Znajdujący się tuż przy Starym Mieście w Toruniu hotel Kopernik przeszedł remont. Nowa aranżacja - adekwatnie do nazwy obiektu - nawiązuje do szeroko rozumianego nieba i gwiezdnych konstelacji. Za projektem aranżacji wnętrz stoi Cube Form.

Polski Holding Hotelowy zakończył remont trzygwiazdkowego Hotelu Kopernik w Toruniu. Pokoje oraz przestrzeń recepcji i lobby uzyskały nową jakość i wygląd - odmieniony styl obiektu nawiązuje do szeroko rozumianego nieba i gwiezdnych konstelacji. Po renowacji hotel dysponuje łącznie 57 pokojami i dwiema salami konferencyjnymi.

Trzygwiazdkowy Hotel Kopernik Toruń, należący do spółki PHH Hotele, jest zlokalizowany

w bardzo atrakcyjnym turystycznie miejscu, tuż przy Starym Mieście, wpisanym na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury UNESCO. Jest to zatem świetna baza wypadowa do zwiedzania średniowiecznego zespołu miejskiego Torunia. Jest to pierwszy hotel, który otrzymał nowy wygląd i lepszy standard po przyłączeniu do Polskiego Holdingu Hotelowego.

- Ten remont pokazuje, że cały czas konsekwentnie realizujemy strategię konsolidacji obiektów Skarbu Państwa i podnoszenia ich standardu – mówi Jacek Szymanowicz, dyrektor operacyjny Polskiego Holdingu Hotelowego – Ta inwestycja jest dla nas bardzo ważna, ze względu na olbrzymi potencjał tego obiektu. Mamy nadzieję, że nasi przyszli goście, gdy znowu będzie możliwy ruch turystyczny i biznesowy, docenią nowe oblicze Kopernika i będą korzystali z tego miejsca, jako idealnej bazy wypadowej do zwiedzania przepięknego Torunia.

Remont hotelu Kopernik Toruń objął 13 pokoi oraz obszar lobby i recepcji. Do realizacji koncepcji architektonicznej zostały wybrane odcienie błękitów od chłodnych i bardzo jasnych, przez morskie, aż do głębokich granatów, tworząc spójną, a zarazem różnorodną całość. Recepcja została dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych. Użyto w niej lamp imitujących układ gwiazd.

Jest to drugi – przedostatni – etap remontu. Pierwszy etap zakończył się pięć lat temu, kiedy oddano do użytku 39 komfortowych pokoi. Ostatni etap remontu obejmie odnowienie fasady. W tej chwili trwa postępowanie na wybór generalnego wykonawcy, a remont ma się zakończyć do połowy przyszłego roku. Po renowacji hotel dysponuje łącznie 57 pokojami i dwiema salami konferencyjnymi o powierzchni 24 i 50 m2. Obiekt jest doskonale skomunikowany z dworcem kolejowym, a dla zmotoryzowanych gości oferuje parking na 60 aut.