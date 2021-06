Hotel Kopernik odświeżył pokoje wraz z Tremend. Niebawem przejęcie przez Best Western

Zakończył się proces renowacji pokoi w olsztyńskim Hotelu Kopernik. To część przygotowań do przyjęcia przez hotel marki Best Western Plus

Hotel Kopernik w Olsztynie przeszedł renowację wnętrz - odnowionych zostało 36 pokoi i korytarze na wszystkich piętrach.

Koncepcję architektoniczną przygotowało biuro architektoniczne Tremend, a renowację poprowadził Forbis Design Build.

Polski Holding Hotelowy konsekwentnie realizuje strategię podnoszenia standardu i rentowności swoich obiektów. Kolejnym hotelem z portfela PHH, który zyskał nowe oblicze jest Hotel Kopernik w Olsztynie. Odnowionych zostało 36 pokoi i korytarze na wszystkich piętrach. Dodatkową zmianą, która istotnie wpłynie na komfort pobytu gości, jest instalacja klimatyzacji we wszystkich pokojach hotelu.

– Olsztyn to miasto z dużym potencjałem, zarówno biznesowym, jak i turystycznym. Zatem lokalizacja naszego hotelu tuż przy Starym Mieście, w otoczeniu licznych jezior, jest idealnym punktem na mapie miasta, w którym mogą zatrzymać się zarówno goście biznesowi, jak i turyści. Cieszymy się, że jeszcze przed sezonem wakacyjnym możemy przedstawić nową odsłonę hotelu i zaproponować zmodernizowane, komfortowe pokoje, które umożliwią naszym gościom pełne wyciszenie oraz wypoczynek – mówi Łukasz Uliszewski, dyrektor generalny Hotelu Kopernik w Olsztynie.

Koncepcję architektoniczną przygotowało biuro architektoniczne Tremend, a renowację poprowadził Forbis Design Build. W projekcie architekci nawiązali do lokalizacji obiektu. Inspiracją były mgły nad jeziorem Ukiel, szaro-granatowa woda, błękit nieba, jasny piasek plaży i zieleń warmińskich lasów. W pokojach użyto miękkich i naturalnych tkanin, a na wykładzinie i grafikach ściennych połączono wiele autorskich wzorów. Przestrzeń została zaprojektowana tak, aby była bezpieczna, funkcjonalna, ale także estetycznie przyjemna i spójna z miejscem, w którym znajduje się hotel.

Renowacja została wykonana według koncepcji „projektuj i buduj”. Takie holistyczne podejście do procesu aranżacji wnętrz pozwoliło nie tylko zaoszczędzić czas, ale także zaoferować gościom rozwiązania przestrzenne wykonane na miarę. Kopernik Olsztyn to jeden z trzech hoteli grupy PHH, które po renowacjach będą funkcjonować pod markami z parasola Best Western – kolejne hotele to Reymont Łódź i Huzar Lublin. W portfelu PHH znajduje się już Best Western Jurata – znany i lubiany hotel wypoczynkowy na Półwyspie Helskim.