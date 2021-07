Hotel, który nawiązuje do jezior i plaż. Tak projektuje Tremend

Olsztyński hotel Kopernik właśnie zyskał nowe oblicze. Wszystko dzięki renowacji, którą inwestor przeprowadził we współpracy z pracownią architektoniczną Tremend. Nowe wnętrza obiektu nawiązują do natury okolic Olsztyna — pobliskich jezior i plaż. Oto, jak powstawał projekt.

Olsztyn położony w malowniczej Warmii niezmiennie cieszy się zainteresowaniem turystów. Jednym z odwiedzanych przez nich miejsc jest hotel Kopernik należący do Polskiego Holdingu Hotelowego. Organizacja niedawno zdecydowała się na renowację budynku, którą przeprowadziła we współpracy z pracownią architektoniczną Tremend, rewitalizację prowadzi natomiast Forbis Design Build. Remontowi poddano 36 pokoi oraz korytarze na wszystkich piętrach.

W krainie jezior

Główną inspirację dla architektów stanowiło położenie hotelu. Wnętrza nawiązują do przyrody i krajobrazów okolicy. Każda realizacja pracowni podejmuje dialog z otoczeniem wyrażany poprzez kolorystykę oraz sztukę. Te elementy obecne są również w opisywanym wnętrzu zrealizowanym przez architektów.

— Tremend w swoich projektach stara się opowiadać historie. Historie, które wzbudzają w ludziach emocje. W hotelu Kopernik opowiadamy o mgłach, kolorach natury, cieniach… Local touch jest zawsze istotną częścią naszych projektów, a w przypadku Olsztyna natychmiast dostrzegliśmy potencjał w jeziorach i przylegających do nich plażach i warmińskich lasach. Kolory natury stanowią dobrą bazę dla designu pokoi — sprzyjają relaksacji — wyjaśnia architekt Magdalena Federowicz-Boule, prezes zarządu i dyrektor kreatywna Tremend.

Akcja personalizacja

Remont został przeprowadzony według koncepcji “projektuj i buduj”, która opiera się na dopasowaniu planów do zmieniających się warunków technicznych. Dzięki temu prace przebiegały sprawnie i dały możliwość tworzenia rozwiązań szytych na miarę. We wnętrzach królują nawiązania do natury, widoczne na wykładzinach z bionicznymi wzorami oraz na obrazach, które powstały specjalnie na potrzeby projektu. Całość jest spójna, harmonijna i przytulna.

Proces rewitalizacji ma zakończyć się już niebawem. Hotel Kopernik po otwarciu powita gości pod szyldem Best Western Plus, co jest oznaką wysokiego standardu i jakości miejsca. Obiekt jest zlokalizowany w samym centrum Olsztyna, nieopodal Starego Miasta. Do dyspozycji gości oferuje 83 pokoje, nowoczesne sale konferencyjne, restaurację oraz parking podziemny.