Hotel Liberté 33 w zabytkowej poznańskiej willi otwarty. To wspólny projekt PB Architekci i Pracowni Projektowej Sucharski

W zabytkowej willi w centrum Poznania otwarto Hotel Liberté 33. Obiekt oferuje łącznie 60 pokoi, restaurację L33 Bistro & Bar oraz sklep i winiarnię Foodwine. Projekt budynku oraz rewitalizację zabytkowej willi przygotowała pracownia architektoniczna PB Architekci, z kolei wnętrza zaprojektowała Pracownia Projektowa Sucharski.

Hotel Liberté 33 to butikowy obiekt sieci Best Western Hotels & Resorts.

Budynek położony jest w samym centrum Poznania, w niedalekiej odległości od dworca, Teatru Wielkiego, Starego Rynku, a także od Międzynarodowych Targów Poznańskich.

Obiekt się z dwóch niezależnych budynków, tworzących jeden kompleks – z willi od frontu i nowo wybudowanej części z tyłu.

Pierwszy z budynków, czyli zabytkowa willa, została wybudowana w 1920 roku i łączy w sobie cechy neobaroku i klasycyzmu. Składa się z 5-ciu kondygnacji – na poziomie -1 znajduje się recepcja oraz restauracja Bistro & Bar L33. Druga część to nowoczesna, 5-cio piętrowa oficyna, w której podziemnej części znajduje się sauna, sala fitness oraz garaż.

- Otwarcie BW Premier Collection, Hotel Liberté 33 to wielki sukces naszego całego zespołu i dowód na to, że się rozwijamy i poszerzamy ofertę – poznański hotel jest drugim obiektem należącym do Spółki Hotel Edison. Cieszymy się, że udało nam się zakończyć inwestycję w tych niezmiernie trudnych czasach, ale pokazuje to tylko naszą siłę, determinację i dążenie do rozwoju. Naszym celem jest utrzymanie najwyższego poziomu obsługi gości, a standardy, które zbudowaliśmy w hotelu Best Western Edison będziemy wdrażać również tutaj – mówi prezes Przemysław Woźny.

BW Premier Collection, który należy do sieci Best Western Hotels & Resorts to marka starannie wyselekcjonowanych, ekskluzywnych hoteli. Oddaje ona w pełni swoje założenie, którym jest zapewnianie klientom wyjątkowych i niezapomnianych doświadczeń z pobytu pod każdym względem – doskonałej obsługi, udogodnień na miejscu oraz stylowych wnętrz, które swoim designem i wystrojem nawiązują do miasta lub regionu, w którym zlokalizowany jest obiekt. Liberté 33 oferuje łącznie 60 klimatyzowanych pokoi w czterogwiazdkowym standardzie, z bezpłatnym Wi-Fi. Na gości czekają oryginalnie urządzone wnętrza willi lub nowoczesna przestrzeń w nowej części budynku.

W Liberté 33 znajduje się przytulna restauracja L33 Bistro & Bar w angielskim stylu, będąca idealnym miejscem spotkań biznesowych czy rodzinnych zarówno dla gości hotelowych, jak i mieszkańców Poznania. Można spotkać się tu przy przekąskach i winie, wejść na lunch lub kawę, ale także zjeść posiłek a’la carte oraz spróbować różnego rodzaju ginów z całego świata. W hotelu otwarto również winiarnię Foodwine, będącą jednocześnie sklepem oraz winiarnią z szeroką ofertą win, w tym z winnicy Edison.