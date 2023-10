Hotelowe lobby: pięć niezwykłych przestrzeni z obiektów w Polsce

Instalacja przedstawiająca miejscową faunę, meble wyglądające niczym instrument muzyczny, albo królewski tron, a nawet... wykonane z samochodowych felg. Gdzie takie cuda? W hotelowych lobby!

REKLAMA

Lobby w hotelu Motel One Warszawa: przestrzeń pełna muzyki

Hotel Motel One Warszawa-Chopin należy do grupy designerskich, budżetowych hoteli z Monachium. Projekt stworzyli Kikowski Architekci. Motywem przewodnim warszawskiego obiektu jest nie kto inny jak Fryderyk Chopin – wybór naturalny nie tylko ze względu na lokalizację hotelu w Warszawie, ale również z uwagi na bliskie sąsiedztwo Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina i poświęconemu kompozytorowi muzeum.

Lobby w hotelu Motel One Warsaw Chopin, proj. Kikowski Architekci, fot. mat. prasowe

Już na wejściu lobby hotelowe wita gości "muzycznym" muralem przedstawiającym Chopina, a także nuty i obraz miasta. Jego autorem jest artysta warszawski, Mariusz Libela. Inne prace Libela można znaleźć na tylnej ścianie Strefy One Lounge – jest to syrena, symbol Warszawy, przedstawiona na tle herbu miasta.

Lobby w hotelu ibis Styles Warsaw Airport: niczym w „Gambit Królowej”

Martyna Wojtasik ze studia Aure stworzyła w hotelu ibis Styles Warsaw Airport eklektyczne przestrzenie, pełne różnorodnych form, faktur i wzorów nawiązujących do fabuły słynnej produkcji Netflixa „Gambit Królowej”.

Po wejściu do hotelu gości wita przestrzeń przeznaczona do odpoczynku. Projektantka położyła w centralnej części holu duży okrągły dywan w abstrakcyjne wzory przypominające rysunek szlachetnego kamienia. Stanął na nim czarny stolik na tralkowej nodze nawiązujący formą do szachowego pionka. Tuż za nim zostało zaprojektowane miejsce do odpoczynku – z wygodnymi fotelami i kanapą oraz stolikiem w biało-czarną szachownicę. Prosty kształt niewysokiego kubika jest przeskalowaną wersją szachowej planszy. Żeby inspiracja była bardziej oczywista na jednym z pól ustawiono figurę – żółtego konia.

Wnętrza hotelu ibis Styles w pobliżu lotniska im. Fryderyka Chopina w Warszawie, proj. Aure Studio, fot. Mood Authors, stylizacja Aure Studio

Motyw biało-czarnej mozaiki pojawia się też na recepcji. Mało estetyczny laminat w wiśniowym kolorze, którym wcześniej była obłożona, zastąpiono płytkami w dwóch ponadczasowych kolorach. Bar dla gości, znajdujący się obok recepcji, również zaaranżowano w biało-czarnej konwencji, ale trochę inaczej. Białe fronty kontuaru kontrastują ze szkliwionymi płytkami z kolorze głębokiej czerni – jeszcze więcej blasku dodaje podświetlony kubik z półkami na trunki.

Lobby w hotelu Mercure Kraków Stare Miasto: podróż w czasie

Mercure Kraków Stare Miasto to nowoczesny hotel usytuowany w samym sercu stolicy małopolski, którego wnętrza oddają duszę krakowskiego klimatu i dobrego stylu. Przykładem tego są m.in. fotele przypominające królewski tron, złote lampy nawiązujące designem do królewskich koron, dywany niczym arrasy, a także posadzka w lobby wykonana na wzór tej znajdującej się na Wawelu.

Mercure Kraków Stare Miasto, fot. mat. prasowe

W recepcji wita gości multimedialny portret Barbary Radziwiłłówny, który co kilkanaście minut ożywa, zabierając ich na wędrówkę po Krakowie. Atrakcją jest też Brand Wall marki Mercure, czyli czterometrowa ściana z wydrukowanymi w technologii 3D kopiami Głów Wawelskich. Wnętrza hotelu zachwycają unikatowym wystrojem i historią, którą można odnaleźć na każdym kroku.

W okresie świątecznym dodatkową atrakcją wnętrz hotelu jest oryginalna szopka krakowska, która jest głównym elementem, dzieło – ikona, które stanie się symbolicznym pomostem do krakowskiej tradycji świąt.

Lobby w hotelu Radisson Blu Sopot: sztuka inspirowana naturą

Za projekt wnętrz lobby sopockiego hotelu Radisson Blu odpowiada pracownia Iliard Architecture & Interior Design. Znakiem rozpoznawczym tej realizacji jest 12-metrowa instalacja artystyczna przedstawiająca unoszące się nad głowami gości mewy. Pełni ona jednocześnie rolę imponującego żyrandola.

To jedna z wielu nadmorskich inspiracji, które można odczytać we wnętrzach hotelu. Styl formalny przenika się tu z wakacyjnym luzem i swobodą, zacierają się granice.

Lobby w hotelu Radisson Blu Sopot, proj. Iliard Architecture & Interior Design, fot. Hanna Połczyńska

W hotelowym lobby dominują odcienie szarości i beżów, przełamane kontrastującymi, niebieskimi akcentami. W projekcie pojawiają się również elementy z ciemnego, orzechowego drewna, kamienne blaty oraz tkaniny o grubych splotach.

Lobby w hotelu Moxy w Warszawie: w dawnym magazynie alkoholi

Hotel Moxy zlokalizowany jest w zabytkowej części kompleksu dawnej Fabryki Wódek "Koneser" w Warszawie. Miejsce z tak bogatą historią wymagało od projektantów z pracowni Manuttone połączenia historii ze współczesnością, przy jednoczesnym zapewnieniu gościom wyjątkowego klimatu i środowiska do swobodnego wypoczynku.

Hotel Moxy Warsaw Praga, proj. Manuttone, fot. mat Manuttone

W miejscu gdzie obecnie znajduje się lobby był kiedyś magazyn alkoholi. Z kolei obok znajdował się budynek filtracji. Z tego drugiego autorzy projektu pozyskali kadzie wykorzystane m.in. na ścianie w lobby.

Przestrzeń lobby wypełniona jest rozmaitymi odrestaurowanymi przedmiotami. Elementem dekoracyjnym w lobby są na przykład drzwi pochodzące z istniejącej niegdyś w budynku klubokawiarni "Sen Pszczoły". Architekci wykorzystali także stare lampy, które po odrestaurowaniu również zawisły w lobby. Urokliwym elementem wystroju są gorseciki warszawskie, czyli płytki dywanowe, których część udało się odzyskać a następnie ułożyć w strefie recepcji uzupełniając wykonanymi na wzór współczesnymi gorsetami gresowymi. Na betonowej posadzce lobby można... grać w kółko i krzyżyk, wykorzystując do tego stołki wykonane z felg samochodowych przez MP Projekt.