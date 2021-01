Hotelowe łóżka z akredytacją brytyjskiej rodziny królewskiej? Ta firma produkuje je od 5 pokoleń

Hotelowe łóżka, wytwarzane ręcznie, tradycyjnymi metodami, również dla brytyjskiej Royal Family, można znaleźć także w kilku hotelach w Polsce.

- W łóżku spędzamy średnio aż jedną trzecią życia i warto pamiętać, że nie ma drugiego takiego mebla, który by w tak dużym stopniu wpływał na nasze samopoczucie i zdrowie. O to, by kręgosłup w nocy pozostawał w linii prostej, a każdy centymetr ciała miał podparcie dba właśnie materac. Nieodpowiedni powoduje, że w nocy się wybudzamy, co z kolei prowadzi do zaburzenia głębokiej fazy snu, a ona jest kluczowa, jeśli chodzi o regenerację - przekonuje Bartłomiej Świtkowski, ekspert w dziedzinie dobrego snu, właściciel Home & Hotel Solutions, przedstawiciela Hypnos Contract Beds w Polsce.

Piąte pokolenie

Hypnos to brytyjska firma rodzinna o ponad stuletniej tradycji. Wielokrotnie nagradzana, od pokoleń związana z rodziną królewską. W 1929 roku za swoje produkty otrzymała akredytację brytyjskiej rodziny królewskiej – Royal Warrant of Appointment i może się nią szczycić do dziś. Hypnos wytwarza łóżka tradycyjnymi, rzemieślniczymi metodami. Czerpie z tradycji, wykorzystując jednocześnie najnowsze badania i technologie. Ręcznie wykonane w warsztatach w Buckinghamshire materace i łóżka Hypnos można znaleźć na luksusowych jachtach, w pałacach i najlepszych hotelach. Łóżko w pałacowej komnacie powinno być królewskie. Takie jest też to w pokoju Double Deluxe Gustawa Flauberta w hotelu Quadrille Relais & Châteaux w Gdyni. Fantazyjny, pikowany zagłówek podkreśla wyjątkowość wnętrza, a królewski sen zapewnia wysokiej klasy materac od Hypnos Contract Beds.

Dookoła świata

Hypnos Contract Beds jest czołowym dostawcą łóżek hotelowych nie tylko w Europie, lecz i na całym świecie. Eksperci marki wiedzą, że każdy hotel i każdy z gości ma odmienne potrzeby i oczekiwania. Dlatego rozwiązania, które proponuje brytyjska firma są bardzo zróżnicowane, dopasowane do rodzaju obiektu i wielkości hotelowego pokoju. Także oferta marki reprezentowanej w Polsce przez Home& Hotel Solutions pod względem wzornictwa jest różnorodna. Hypnos Contract Beds jest dedykowanym dostawcą łóżek i materacy do renomowanych sieci hotelowych takich jak Marriott International, InterContinental Hotel Group, The RoccoForte Collection, Campbell Gray Hotels, Premier Inn, Corinthia, Millennium, Jumeirah i Van der Valk, a także w uroczych hotelach butikowych.

W Polsce najlepiej wyspać możemy się w Katowicach, w Court Yard by Marriott i Marriott Moxy, w Warszawie - Marriott Renaissance, w Court Yard by Marriott i Marriott Moxy w Szczecinie oraz w poznańskim Marriott Moxy i rzeszowskim Holiday Inn Express, a także w hotelu Quadrille Relais & Châteaux w Gdyni, Aries Hotel & Spa w Zakopanem oraz w Wiśle, Nicolaus Hotel & Culinary w Toruniu.