Hotelowe wnętrza spod kreski Tremend po raz kolejny docenione na arenie międzynarodowej

Wnętrza hoteli Crowne Plaza Budapest oraz AC Hotel by Marriot Kraków zostały docenione w konkursie European Property Awards. W obu przypadkach za projektem stoi pracownia Tremend.

REKLAMA

Wnętrze hoteli AC Hotel by Marriott Kraków oraz Crowne Plaza Budapest zostały nagrodzone w konkursie European Property Awards.

Inspiracją dla projektu wnętrz hotelu Crowne Plaza Budapest było oblicze współczesnego Budapesztu - miasta pełnego fascynujących kontrastów, noszącego w sobie dziedzictwo rzymskiego Aquincum i średniowiecznej Budy.

Wnętrza AC Hotel by Marriott Kraków to kwintesencja klasycznego stylu. Jak mówią architekci pracowni Tremend - ideą projektu była ponadczasowość i prostota.

To kolejne nagrody, jakie zostały przyznane hotelom AC Hotel by Marriott Krakow i Crowne Plaza Budapest. Wcześniej otrzymały wyróżnione w prestiżowym konkursie A'Design Award & Competition w kategorii Projektowania Wnętrz i Wystaw.

Jak co roku w październiku, jury prestiżowego konkursu European Property Awards, przyznaje nagrody dla biur architektonicznych w kilku kategoriach. W tym roku pracownia Tremend może mieć podwójny powód do dumy. Wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow i Crowne Plaza Budapest zostały docenione przez kapitułę konkursu w kategorii w kategorii Hotel Interior.

Podczas uroczystej gali, która odbyła się 27 października w hotelu Royal Lancaster London, oficjalnie wręczono nagrody wszystkim laureatom. Pracownię Tremend reprezentowała architekt i członek Zarządu Tremend Anna Federowicz.

– Za każdym razem gdy otrzymujemy nagrodę cieszymy się, jak za pierwszym razem. Jesteśmy niesamowicie dumni, że nasze projekty wygrały w tym prestiżowym konkursie. Dla nas to jest dowód, że podążamy w dobrym kierunku. - mówiła odbierając nagrodę Anna Federowicz. – Skupiamy się nie tylko na przemyślanym i oryginalnym designie, ale też na jakości i zrównoważonym rozwoju. Każdy projekt opieramy na tych zasadach. Projektując wnętrza hoteli odpowiadamy na potrzeby gości, tworząc miejsca jak najbardziej wpisane w otoczenie. W Crowne Plaza Budapest nawiązaliśmy do specyfiki miasta - tętniącej życiem stolicy, podróży w odniesieniu do sąsiadującego, zabytkowego dworca kolejowego, a także winnic, z których słyną Węgry. W AC Hotel by Marriott Krakow postawiliśmy na klasykę i naturalne kolory ziemi, zabawę fakturami, światłem i odcieniami. Oba projekty nawiązują do tego, co je otacza. Jest to dla nas bardzo ważne, by tworzone przez nas wnętrza czy bryły korespondowały, z tym co jest wokół nich. – dodaje Magdalena Federowicz-Boule, architekt i prezes Zarządu Tremend.

Crowne Plaza Budapest

Inspiracją dla projektu wnętrz hotelu było oblicze współczesnego Budapesztu - miasta pełnego fascynujących kontrastów, noszącego w sobie dziedzictwo rzymskiego Aquincum i średniowiecznej Budy. Zamysłem projektantów stało się stworzenie przestrzeni będących odpowiedzią na potrzeby osób podróżujących zarówno w sprawach biznesowych, jak i prywatnych. Stąd otwarte przestrzenie, proste, czyste formy i naturalne kolory ziemi, przełamane zgaszoną zielenią. Pracowni, zależało, by wnętrza nawiązywały do otoczenia. Goście czują tu więc prawdziwy luksus jakim jest spokój, przestrzeń i natura.

Crowne Plaza Budapest, fot. Piotr Gęsicki

Każda część hotelu inspirowana jest innym fragmentem miasta lub jego okolicą. Parter to nawiąza-nie do historycznego dworca wybudowanego przez firmę Gustawa Eiffla w XIX w. Zarówno w lob-by jak i barze połączono różnorodność występujących na dworcu materiałów drewna, stali i szkła, starając się oddać atmosferę podróży i przemieszczania się.

Surowe ścianki między kanapami wykonane zostały z terakoty. Z jednej strony nawiązują do okolicznych winiarni, z drugiej, do ceglanej elewacji budynku dworca Nyugati. Na piętrze hotelu Crowne Plaza Budapest znajdują się sale konferencyjne oraz restauracja z tarasem.

W koncepcji wnętrz restauracji architekci nawiązali do winnic i tradycji, z których znane są Węgry. Wybrali naturalne materiały wykończeniowe, takie jak drewno i tkaniny, które nadają przytulności, natomiast czerwona terakota na posadzce, naturalne beże i zgaszona zieleń kreują specyficzny klimat niewielkich miasteczek, w których można odpocząć i zatrzymać się na lampkę wina.

Pokoje gościnne również zostały utrzymane w tych samych tonacjach. Łagodne odcienie i naturalne materiały sprzyjają odpoczynkowi i odprężeniu. Na uwagę zasługuje wydzielenie w pokojach stref snu, pracy i relaksu, by podróżujący mogli z nich korzystać w zależności od potrzeb. W łazienkach do dyspozycji gości oddano zarówno wanny jak i prysznice.

AC Hotel by Marriott Krakow

Wnętrza AC Hotel by Marriott Krakow to z kolei kwintesencja klasycznego stylu. Jak mówią architekci pracowni Tremend - ideą projektu była ponadczasowość i prostota.

AC Hotel by Marriott Kraków, fot. Piotr Gęsicki

- Zależało nam na stworzeniu wnętrz, w których przyjemnie będzie przebywać i wypoczywać. Chcieliśmy, by były eleganckie, luksusowe, ale również przytulnie domowe. Sami nie lubimy bezosobowych zimnych pokoi hotelowych. Dlatego projektując wnętrza hotelu AC Hotel by Marriott w Krakowie, kluczowe było dla nas, by odwiedzający goście czuli się swobodnie i mieli miłe wspomnienia z pobytu, także te wizualne. - mówi Magdalena Federowicz - Boule.

Architekci postawili na naturalne barwy: brązy, beże, przeplatane delikatnymi akcentami w kolorze mosiądzu, zestawiając je ze szlachetnymi szarościami i drewnem. Niewątpliwą wisienką na torcie są tutaj detale i dodatki. Hotel w kolorach ziemi, miał być ukłonem w stronę natury, która otacza go z wszech stron.

Zieleń "zaproszono" również do wnętrz w postaci roślin doniczkowych, jak i zielonych ścian oraz drzewek oliwnych. Hotel przepełniony jest też sztuką. Poza malowanymi na zamówienie dziełami w pokojach, na każdym kroku natrafiamy na obrazy czy murale. Specjalnie wygospodarowane miejsca na piękne „naturalne” rzeźby z konarów, wkomponowane niekiedy w ścianę, stanowią mini galerię, ciesząc oko odwiedzających.

Od progu czeka na gości prawdziwa designerska perełka - sofy Vis-a-vis od Moroso projektu Patricii Urquioli. Pomiędzy nimi nad złotym stolikiem została umieszczona niesamowita instalacja świetlna sięgająca 2 piętra hotelu, przywodząca na myśl spadające z drzew złote i srebrne liście, projektu Barańska Studio.

To kolejne nagrody, jakie zostały przyznane hotelom AC Hotel by Marriott Krakow i Crowne Plaza Budapest. Wcześniej otrzymały wyróżnione w prestiżowym konkursie A'Design Award & Competition w kategorii Projektowania Wnętrz i Wystaw. Zostały docenione przez międzynarodowe jury za idealne połączenie współczesnej sztuki, designu i lokalnych uroków, naturalnie wpływających na wygląd wnętrz.