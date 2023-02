Hougaard, Pedersen, Georgsen: poznaj duńskich designerów i ich projekty

Innowacyjne wzornictwo, ciepły minimalizm i powściągliwe podejście do luksusu leżą u podstaw duńskiej kultury i filozofii życia, a także duńskiego designu. Przedstawiamy jego przykłady spod szyldu BoConcept i stojących za nimi projektantów.

Duńska marka BoConcept wraz z nowym sezonem zmienia się sposób myślenia o naszych domach. Kierując się duńską tradycją oraz znaczeniem słowa „Bo” w nazwie firmy (co oznacza „mieszkać”, „żyć”), marka formuje odpowiedź na wielu płaszczyznach, ujmując ją w swoim haśle na nowy sezon: Live Danish. Live Design. Live Style. Live Simple.

Ponadczasowe rzemiosło duńskich nowoczesnych ikon doskonale wpisuje się w tą filozofię, dostarczając kluczowe elementy, które definiują nasze domy. Innowacyjne wzornictwo, ciepły minimalizm i powściągliwe podejście do luksusu leżą u podstaw duńskiej kultury i filozofii życia. Idea „mniej i lepiej” napędza takie podejście do życia, które zakorzenione jest w najwyższej jakości i trwałym designie.

Ikony duńskiego designu: stoły

Stół Alicante

Zaprojektowany przez Rene Hougaarda

Rozkładany stół do jadalni Alicante jest tak samo silnym wyrazem ekspresji, jak i funkcjonalnym, nowoczesnym produktem codziennego użytku. Elegancko duży, będzie perfekcyjnym wyborem

dla rodzin szukających trwałego mebla, który zachowa swój wyrazisty charakter w każdej jadalni.

Stół Hauge

Zaprojektowany przez Henrika Pedersena

Minimalistyczny i elegancki, ten stół do jadalni łączy w sobie organiczną formę z łagodnymi krzywiznami, zapewniając tym samym, że nigdy nie wyjdzie z mody. Doskonale zbalansowany stół Hauge jest idealnym przykładem funkcjonalności i piękna duńskiego wzornictwa.

Ikony designu: fotele

Fotel Imola

Zaprojektowany przez Henrika Pedersena

Od przykuwających oko detali po pełne wdzięku krzywizny, fotel Imola jest prawdziwą ikoną designu. Wykonany przez ekspertów w eleganckiej i nieprzesadzonej formie, która zapewni akcent klasyki

o wyrazistym charakterze w każdym domu.

Fotel Charlotte

Zaprojektowany przez Henrika Pedersena

Fotel Charlotte, oferując efekt otulającego komfortu, wytrzymałość i nowoczesny charakter, znajdzie swoje miejsce w każdym pokoju. Mając na uwadze naturalną formę, proste linie i komfort, projektant Henrik Pedersen stworzył niewielki fotel o wielkim charakterze.

Ikony designu: sofy

Sofa Bergamo

Zaprojektowana przez Mortena Georgsena

Nisko zawieszona i sprawiająca wrażenie lewitacji sofa Bergamo, autorstwa Mortena Georgsena, jest organicznym luksusem w komfortowej formie. Swobodne poduszki oparcia dają możliwość indywidualnego dostosowania komfortu oraz zapewniają ponadczasową estetykę.

Sofa Amsterdam

Zaprojektowana przez Henrika Pedersena

Amsterdam łączy ostre krawędzie z płynnymi zaokrągleniami. Komfort i luksus znajdują swoje odzwierciedlenie w każdym detalu sofy, co tworzy miękki i przytulny wygląd, a otwarty szezlong dodaje dynamiki i zachęca do relaksu.

Poznaj duńskich projektantów

Henrik Pedersen jest doświadczonym projektantem stojącym za wieloma produktami marki. Zawsze inspiruje go obserwowanie rzeczy z bliska, co widać w zaskakujących krzywiznach jego projektów, jak np. w fotelu Imola, którego inspiracją była piłka tenisowa.

Henrik Pedersen, fot. mat. BoConcept

Jego język projektowania to mieszanka komfortu, naturalnych kształtów, prostych linii i prawdziwych, naturalnych materiałów – szczerość jest jedną z jego mantr. „Moją pasją jest tworzenie dobrych produktów, które będą używane przez klientów na całym świecie”, mówi Henrik.

Łącząc duński minimalizm z elegancką funkcjonalnością, Morten Georgsen projektuje stylowe meble o wszechstronnym zastosowaniu. Przez już ponad 25 lat pracy dla BoConcept, talent i projekty Mortena okazały się ponadczasowe, a piękna prostota zawsze znajduje swoje miejsce w nowoczesnym domu. Jak mówi Morten: „Jaki pożytek jest z pięknego produktu, jeśli nigdy nie zyska on powszechnej akceptacji? Wszyscy zasługujemy na dobry styl i jakość, która się sprawdza”.

Morten Georgsen, fot. mat. BoConcept

Rene Hougaard (@ardedesign) jest architektem i uznanym projektantem przemysłowym, którego nowoczesne meble są używane i uwielbiane przez klientów na całym świecie. Jest częścią kreatywnej rodziny, z której wymienić można wielu znanych autorów oraz pokolenia producentów mebli i architektów.

Rene Hougaard, fot. mat. BoConcept

Mimo że obecnie mieszka ze swoją rodziną w Jutlandii, jego drugie biuro w stolicy wciąż pomaga utrzymać mu więź z jego Kopenhagą: tętniące życiem architektoniczne miasto, które kiedyś nazywał domem. „Dorastanie, życie i studiowanie w Danii nauczyło mnie bardzo racjonalnego

i ludzkiego podejścia do designu”, mówi. „Design to nie tylko styl. Tworzyć wspaniały design to tworzyć produkty, które będą użyteczne dla wielu ludzi”.