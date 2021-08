Hunger of painting. Nowa wystawa w Miejskiej Galerii Sztuki w Łodzi

Doskonałe, zróżnicowane współczesne malarstwo łódzkich artystów, których łączy osoba Profesora Ryszarda Hungera, malarza i artysty związanego z Łodzią, wykładowcy Akademii Sztuk Pięknych - to nowa propozycja wystawy przygotowanej przez Miejską Galerię Sztuki. Wydarzenie wpisuje się w obchodzony w 2020 roku jubileusz 55-lecia pracy twórczej Ryszarda Wagnera.

Tytuł wystawy "Hunger of painting" odwołuje się zarówno do nazwiska Profesora Ryszarda Hungera, jak i "głodu" tworzenia malarstwa, który pozostaje niezaspokojony i wciąż zmusza do poszukiwań i pracy artystycznej. Ryszard Andrzej Hunger jest artystą: malarzem i grafikiem, ale i cenionym pedagogiem, który związał się z Akademią Sztuk Pięknych w Łodzi oraz z Państwową Wyższą Szkołą Filmową Telewizyjną i Teatralną w Łodzi. To także uznany muzyk zespołu jazzowego Tiger Rag. Rok temu obchodził jubileusz 55-lecia pracy twórczej.

Jego prace znajdują się m.in. w: Muzeum Narodowym w Poznaniu; Muzeum Sztuki w Łodzi; Muzeum Miasta Łodzi; Muzeum Śląskie w Katowicach; Muzeum Tama Art, Tama Art University (uniwersytet w Tokio); Museo International de la Residencia Salvador Allande, Santiago de Chile; Muzeum Miasta Sztuki, Talla (Włochy); Musee du Patir Format; Muzeum Państwowe na Majdanku; Zachęta Narodowa Galeria Sztuki w Warszawie; Salon de Tokyo, Tokio; Wenniger Graphics Gallery w Bostonie.

Ryszard Hunger jest laureatem licznych nagród i wyróżnień, m.in. III Nagroda w ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego w Poznaniu (1975); Wyróżnienie w III Ogólnopolskim Konkursie Malarskim im. Jana Spychalskiego w Poznaniu(1976); I nagroda w Triennale Malarstwa i Grafiki w Łodzi (1979); Premio Internazionale Apollo Musegate 1985, Talla (Włochy); Nagroda Specjalna International Mini Print Triennal w Tokio (1995); Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za wybitne osiągnięcia artystyczne i dydaktyczne (1986, 1993); Nagroda Miasta Łodzi (2002); Złoty Medal „Gloria Artis” (2010); Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości (2015).

Prace pokazane na wystawie są bardzo różnorodne stylistycznie, ale mają wspólny mianownik – doskonały warsztat malarski. Oprócz malarstwa Ryszarda Hungera zostaną pokazane obrazy innych artystów, związanych z Profesorem, takich jak m.in.: Małgorzata Kosiec, Piotr Kotlicki, Tomasz Matuszak, Tomasz Musiał, Bartek Otocki, Rafał Sobiczewski oraz Jan Jubaal Wasiński. Te związki można określić nie tylko jako relacje mentorsko-uczniowskie, ale są one także oparte na przyjaźni i życzliwości oraz na wzajemnej inspiracji i wspólnym poszukiwaniu artystycznej energii.

Wystawę można oglądać do 24 października w Ośrodku Propagandy Sztuki, w Parku im. H. Sienkiewicza. Wernisaż odbędzie się 2 września o godz. 18:00.