Ibis Styles debiutuje w Skandynawii

Połączenie miasta z przyrodą było inspiracją przy projektowaniu hotelu ibis Styles Copenhagen Ørestad w Kopenhadze. Powstał zaskakujący i intrygujący obiekt, który łączy miejskie życie ze spokojem natury.

Otwarcie ibis Styles Copenhagen Ørestad to debiut designerskiej marki hoteli klasy midscale zarówno w Danii, jak i w całej Skandynawii.

Nowy hotel zlokalizowany w centralnej dzielnicy biznesowej Ørestad, niedaleko centrum Kopenhagi oferuje gościom 186 nowoczesnych i wygodnych pokoi.

Kreatywny, zaskakujący i intrygujący projekt, który łączy miejskie życie ze spokojem natury to nowość na turystycznej mapie miasta.

Budynek, w którym znajduje się nowy ibis Styles został zaprojektowany przez Holscher Nordberg Architects w Kopenhadze, a projekt wnętrz wykonał holenderski dom projektowy Mulderblauw.

Położony w popularnym kompleksie Nest45, wielofunkcyjnym budynku DGNB, nowy hotel znajduje się w przyciągającej wzrok dzielnicy biurowej Ørestad słynącej z wielokrotnie nagradzanej współczesnej architektury miasta współgrającej z zielonymi terenami Amager Fælled. Oferta ibis Styles Copenhagen Ørestad jest skierowana zarówno do osób podróżujących w weekendy, jak i biznesmanów czy rodzin dzięki doskonałej lokalizacji: 15 minut jazdy metrem od głównego dworca kolejowego i 19 minut drogi od lotniska Kastrup w Kopenhadze.

Kreatywnie zaprojektowany z myślą o naturze i urbanistyce

Kopenhaga jest znana z tradycji designerskich, stylu życia i terenów zielonych – większość mieszkańców miasta mieszka w promieniu 300 m od naturalnej roślinności. Dlatego połączenie miasta z przyrodą było inspiracją przy projektowaniu tego kreatywnego hotelu.

Budynek, w którym znajduje się nowy ibis Styles został zaprojektowany przez Holscher Nordberg Architects w Kopenhadze, a projekt wnętrz wykonał holenderski dom projektowy Mulderblauw. Dzięki połączeniu sił uznanych designerów hotel odznacza się wyrafinowanym stylem, z nowoczesnymi pokojami i przestrzeniami miejskimi doskonale wypełniającymi motyw przewodni, z wieloma dodatkami jak neonowe cytaty, oświetlenie wodospadu, graffiti, ilustrowane tapety czy kwiatowe dywany.

ibis Styles Copenhagen Ørestad, fot. mat. prasowe

Wystrój pokoi utrzymany w bogatych zieleniach i błękitach nawiązuje do okolicznych krajobrazów i dróg wodnych, a widok z okien kieruje wzrok gości na wielokrotnie nagradzaną architekturę, rezerwaty przyrody oraz lśniące iglice i kopuły miasta.

W miejsko-przyrodniczą koncepcję wpisuje się także hotelowa restauracja, Sunder, której menu nawiązuje do tłumaczenia nazwy w języku angielskim („dzielić”) i duńskim („zdrowsze”). Zdrowe opcje śniadaniowe obejmują duńskie przysmaki, takie jak domowa granola, a także zestaw smakołyków dla dzieci do samodzielnego przygotowania. Z kolei na lunch i kolację hotel oferuje szereg energetycznych sałatek i zdrowych opcji, w tym naleśniki ze szpinakiem i tosty z leśnymi grzybami. Miłośnicy słodyczy będą zachwyceni domowej roboty baklawą, lodami i pieczoną dynią polaną miodem od duńskich pszczół, co stanowi kreatywną wariację na temat natury.

Kreatywne i przyciągające wzrok lobby z otwartą aranżacji, bar i przestrzeń jadalniana zostały zaprojektowane jako miejsca dla ludzi, zachęcające zarówno mieszkańców, jak i gości do pracy, spotkań towarzyskich i relaksu. Dzięki kolorowym ścianom, tapetom inspirowanym naturą, a także wygodnym siedziskom ze stanowiskami do pracy, hotel oferuje doskonałe tło dla jasnych i dynamicznych ujęć do mediów społecznościowych oraz ciche zakątki, w których kreatywne osoby mogą wspólnie wymyślać nowe pomysły i uruchamiać swoją kreatywność, z której słynie marka.

Cieszymy się, że otwieramy hotel ibis Styles w rozwijającej się dzielnicy Ørestad i wprowadzamy tę kreatywną, uwielbianą markę hotelową do Skandynawii. Pary, rodziny, podróżujący w pojedynkę i goście biznesowi mogą spodziewać się pobytu, który łączy przyrodę, kulturę i ekscytującą Kopenhagę w atrakcyjnej cenie z zachwycającymi detalami i swobodną atmosferą. Nie możemy się doczekać, aby ich powitać – zaznacza Louise Adolph general manager, ibis Styles Copenhagen Ørestad oraz członek Borealis Hotel Group.

Nowoczesna dzielnica Kopenhagi

Ørestad to jedna z dynamicznie rozwijających się dzielnic biznesowych Kopenhagi, zlokalizowana na południe od centrum miasta. Miejsce łączy w sobie miejski klimat i zieloną przyrodę wraz z międzynarodowymi artystami w Royal Arena i DR Koncerthuset, a także dzikie łąki i wrzosowiska w jednym z najpiękniejszych terenów zielonych w Kopenhadze, Amager Fælled, zaledwie kilka kroków dalej.

Nowy ibis Styles to inspiracja do miejskiego życia w przyjaznym i zrównoważonym klimacie w otoczeniu arcydzieł duńskiej architektury wiodącej firmy BIG tuż przy tej samej ulicy, a także w pobliżu Field's, największego centrum handlowego w Danii. Do centrum Kopenhagi można dotrzeć w mniej niż 15 minut, do serca kwitnącej sceny kulinarnej miasta, zabytkowego portu Nyhavn i uroczego centralnego parku rozrywki, Ogrodów Tivoli. Hotel dzieli także tylko 30 minut jazdy pociągiem lub 40 minut jazdy samochodem do Malmö w Szwecji, dzięki czemu jest dobrym miejscem do odkrycia atrakcji turystycznych w całym regionie Skandynawii.

ibis Styles Copenhagen Ørestad to doskonała propozycja dla marzycieli, projektantów i twórców, którzy są ciekawi tego zakątku duńskiej stolicy i szukają pobytu w stylowych wnętrzach odpowiadających ich gustom.