Idealna podłoga do restauracji? Eksperci radzą

Odwieczny dylemat przy wyborze materiału, z którego wykonana ma być podłoga, polega na znalezieniu kompromisu pomiędzy designem a trwałością, co wcale nie jest takie proste. Równie istotną kwestią jest przeznaczenie danej przestrzeni, które w znaczący sposób faworyzuje bądź całkowicie dyskwalifikuje pewne rozwiązania.

Wybranie konkretnego materiału powinno być więc poprzedzone szczegółową analizą nie tylko samych czynników regularnie wpływających na przyszłą nawierzchnię, ale też (a może przede wszystkim) stopnia ich natężenia oraz częstotliwości występowania. Prostym przykładem może być podłoga typowego całorocznego lokalu, który codziennie odwiedzają tłumy gości. Nawierzchnia ta, poza wysoką odpornością na uszkodzenia, musi również dobrze znosić wysokie letnie temperatury, jesienno-wiosenną wilgoć, piasek, śnieg i oczywiście – stały kontakt z obuwiem.

Design a praktyczność

Idealna podłoga do użytku w gastronomii musi spełniać trzy podstawowe kryteria – mówi Izabela Kaim-Kalinowska, architekta z biura Iliard Architecture and Interior Design. Po pierwsze, i z punktu widzenia architekta jest to cecha najważniejsza – podłoga musi być piękna i estetyczna. Często to ona tworzy bazę dla wyglądu całego lokalu. Dodatkowo, musi być trwała oraz dobrze i łatwo zmywalna, a to łączy się bezpośrednio z trzecią cechą – bezpieczeństwem – dodaje.

Jeżeli przyjrzymy się obiektom komercyjnym powstałym na przestrzeni kilku ostatnich lat, z pewnością zauważymy, że w tej swoistej „rywalizacji” estetyki i użyteczności naprawdę trudno znaleźć jednoznacznego faworyta, za to coraz częściej wygrywają rozwiązania kompromisowe. Dodatkowym czynnikiem jest odwieczna pogoń za stale zmieniającymi się rynkowymi trendami.

Obecnie w obiektach komercyjnych dominują materiały, które są trwałe, bardziej higieniczne i łatwe do utrzymania w czystości – mówi Daniel Ochońko, prezes zarządu Trust Us, firmy specjalizującej się w wykańczaniu obiektów komercyjnych. Aktualnie największą popularnością cieszą się podłogi wykonane z tworzywa LVT, czyli winylu. Nie tylko ze względu na wspomnianą trwałość, ale również, a może i przede wszystkim – atrakcyjny design. Olbrzymi wachlarz dostępnych na rynku kolorów pozwala bardzo łatwo dopasować je do konkretnego wnętrza. Cechuje je bardzo duża odporność na uszkodzenia, wysoka klasa ścieralności, a w dodatku są łatwe w czyszczeniu. Z punktu widzenia wykonawcy wnętrz niewątpliwym atutem jest ich szybki i bezproblemowy montaż. Jest to o tyle ważne, że dla inwestora wymiana podłogi najczęściej oznacza całkowite zamknięcie lokalu, co generuje straty. Czas ma tu więc kluczowe znaczenie – dodaje.

Kryzys naturalności?

Wspomniana dominacja nawierzchni winylowych w obiektach komercyjnych wcale nie oznacza, że naturalne materiały, takie jak drewno, kamienie naturalne czy gresy zostały całkowicie wyparte. Zwolennicy naturalnych rozwiązań muszą jednak liczyć się ze znacznie wyższymi kosztami ich konserwacji. Chcąc zachować długą żywotność drewna w gastronomii konieczne jest regularne stosowanie odpowiednich lakierów, które dodatkowo muszą spełniać dość restrykcyjne normy ekologiczne wprowadzone przez Unię Europejską w 2016 r.

W efekcie podłogi wykonane z naturalnych materiałów pojawiają się głównie tam, gdzie nie mogą być zastąpione syntetycznymi zamiennikami, np. w przypadku obiektów zabytkowych, które muszą spełniać określone zalecenia konserwatorskie. Na drugim biegunie znajdują się natomiast wnętrza, w których zastosowanie naturalnych materiałów ma za zadanie podniesienie ich prestiżu.

Podłogi drewniane nadają wnętrzu luksusowego charakteru, są bardzo wytrzymałe, jednak wymagają specjalnej konserwacji, przynajmniej raz na trzy miesiące – mówi Aleksandra Jakóbiak, trójmiejska projektantka wnętrz. Do pomieszczeń o dużym natężeniu ruchu najlepiej wybrać podłogę olejowaną, którą można efektywnie odświeżać, nakładając kolejną warstwę oleju. Jako bardziej ekonomiczną alternatywę dla drewna można wziąć pod uwagę panele laminowane i winylowe najnowszych generacji, które doskonale odwzorowują naturalne materiały, są odporne na uszkodzenia i wilgoć, nie przebarwiają się i nie wymagają konserwacji – dodaje.

Naturalne podłogi świetnie sprawdzają się również w miejscach, do których takie materiały wyjątkowo dobrze pasują pod względem stylu – opowiada Izabela Kaim-Kalinowska. Szeroki wybór płytek gresowych czy ceramicznych daje dużo możliwości układania ich w ciekawe, oryginalne wzory czy mozaiki. Z kolei drewniane czy kamienne podłogi świetnie sprawdzą się tam, gdzie ich naturalny proces starzenia się okazuje się atutem. Dzieje się tak m.in. we wnętrzach w stylu rustykalnym czy czerpiących inspiracje z natury – tłumaczy.

Kuchnia - gastronomiczne serce

Każdy właściciel lokalu gastronomicznego przyzna, że pomieszczeniem, w którym podłoga narażona jest na najwięcej szkodliwych czynników, jest kuchnia. To właśnie tu codziennie przygotowywane są dziesiątki, jeżeli nie setki, różnorakich posiłków, których przyrządzenie generuje różnego typu zabrudzenia. Nie ulega więc wątpliwości, że główne czynniki decydujące o wyborze konkretnego materiału to odporność na zabrudzenia, wytrzymałość i bezpieczeństwo pracowników. Dobrym przykładem mogą być hotelowe kuchnie, w których często znajdziemy podłogi antypoślizgowe, i które coraz częściej wyposażane są w drzwi bryzgoszczelne, co umożliwia szybkie umycie całego pomieszczenia pod bieżącą wodą zaraz po zamknięciu lokalu.

Jednym z najnowszych, a zarazem najlepszych rozwiązań są podłogi z żywicy, najlepiej poliuretanowej – mówi Aleksandra Jakóbiak. Tego rodzaju posadzka najlepiej sprawdza się w gastronomii, przede wszystkim z tego względu, że jest odporna na uszkodzenia, w tym mikropęknięcia, wilgoć, zmienne temperatury, chemikalia i codzienną intensywną eksploatację. Sprawdza się ona również pod względem funkcjonalnym – upadki ciężkich przedmiotów to codzienność w pomieszczeniach, w których przewijają się dziesiątki ludzi – podsumowuje.