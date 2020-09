Idealne biuro dla branży kreatywnej… czyli jakie?

Znalezienie biura idealnego wymaga sporo uwagi. Lecz czym ono właściwie jest? Na pewno miejscem przyjaznym pracownikom, o lokalizacji umożliwiającej swobodny dojazd klientom. Funkcjonalnym, komfortowym i napędzającym do działania. A najlepiej jeszcze w korzystnej cenie, a do tego na wyłączność firmy. Ale czy taka kombinacja jest w ogóle możliwa?

Specyfika pracy firm z sektora kreatywnego, zwłaszcza opartego na nowych technologiach, niewątpliwie wymaga odpowiednich udogodnień technicznych. Sprawna komunikacja często sprowadza się do rozmów online, także z klientami zagranicznymi. Dlatego kluczowym aspektem będzie pełna instalacja ICT oraz w pełni dostępne sale konferencyjne. Agencje reklamowe, marketingowe czy interaktywne 90 proc. czasu opierają na pracy z komputerem. Dostęp do szybkiego, światłowodowego Internetu oraz Wi-Fi umożliwi szybki przepływ informacji między działami, przesyłanie dużych plików graficznych i filmowych, a także zwyczajnie ułatwi pracownikom wykonywanie codziennych obowiązków.

Kreatywne projekty potrzebują równie kreatywnych umysłów. Dlatego tak ważna jest troska o komfort pracowników i miejsce do naładowania baterii, aby z powodzeniem mogli tworzyć zadowalające klientów treści i rozwiązania. Z pomocą przyjdą takie udogodnienia, jak strefa chill czy dobrze wyposażone zaplecze socjalne, a także łatwy dostęp do świeżego powietrza, na przykład dzięki otwieranym oknom czy zielonemu tarasowi, który sprawdzi się także na organizację imprezy firmowej. Przestronne, jasne i odpowiednio doświetlone pomieszczenia nie tylko wpłyną korzystnie na psyche zespołu – odpowiednio zaaranżowane mogą stać się interesującym tłem do tworzenia contentu na prowadzone media społecznościowe.

Korzyści kontra koszty

Niewątpliwie komfort pracy pracowników podniesie też brak konieczności dzielenia się przestrzenią z innymi firmami. W takiej sytuacji skorzystać też może sam pracodawca. – Wynajem powierzchni na wyłączność oznacza brak współczynnika części wspólnych, który w typowej sytuacji podnosi koszt wynajmu biura – wyjaśnia Monika Hryniewicz, Head of Leasing w firmie doradczej OPG Property Professionals. – Najemcy zajmujący całe piętro budynku, niekoniecznie o dużej powierzchni, mogą też pominąć współczynnik kondygnacyjny, często naliczany dodatkowo przez właścicieli i zarządzających budynkami biurowymi – dodaje.

Niełatwo jednak znaleźć biuro, które sprosta wszelkim oczekiwaniom. Szczególnie, gdy chcemy stworzyć miejsce odpowiednie zarówno dla twórczych pracowników, jak i odwiedzających nas klientów. Niewątpliwie największy komfort obu stronom zapewni lokalizacja w centrum miasta. Niestety, bardzo często wiąże się to z wyższymi kosztami, na które nie każda firma z branży kreatywnej może sobie pozwolić.