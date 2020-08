Idealnie dopasowane, kreatywne i inspirujące. Nowe biuro RSM Poland tętni życiem!

Nowe biuro RSM Poland w warszawskim kompleksie Gdański Business Center jest funkcjonalne i przestronne, ale przede wszystkim kreatywne i mocno inspirujące. - Wnętrze tętni życiem, a świadome wykorzystanie materiałów i kolorów brandowych nadaje mu niepowtarzalny klimat - podkreśla Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel, Bit Creative.

RSM Poland to firma doradcza i audytorska, która jest obecna na polskim rynku od ponad 20 lat, obsługując przedsiębiorstwa polskie i zagraniczne aktywnie działające w otoczeniu międzynarodowym. Ostatnio postawiła na nową siedzibę w warszawskim kompleksie Gdański Business Center. Aranżacją nowego biura zajęła się pracownia Bit Creative.

Nowocześnie, komfortowo i designersko

- Głównym założeniem projektu naszego nowego biura było stworzenie nowoczesnej i komfortowej przestrzeni dla dynamicznie rozwijającego się zespołu RSM Poland. Chcieliśmy, aby nowa lokalizacja i nowe biuro były wyrazem naszej dbałości o najwyższe standardy nie tylko obsługi klienta, ale także te dotyczące jakości miejsca pracy. Blisko 1 tys. mkw., które zagospodarowaliśmy w kompleksie Gdański Business Center, pozwoli nam na znaczące zwiększenie zatrudnienia w perspektywie 2-3 lat, co dodatkowo wzmocni naszą obecność na rynku – mówi Bartosz Miłaszewski, Managing Partner w RSM Poland.

Nowe wnętrza miały być przede wszystkim nowoczesne i komfortowe, ale również design odgrywał kluczową rolę. - Zależało nam zarówno na atrakcyjności wizualnej, której wyrazem jest wykorzystanie najnowocześniejszych trendów wzornictwa i aranżacji, jak i na przyjaznym charakterze oraz ergonomii biura, które odnajdziemy w nietuzinkowych elementach wykończenia i najwyższej jakości wyposażeniu - podkreśla Bartosz Miłaszewski.

Duże znaczenie dla inwestora miała również odpowiednia akustyka wnętrza. - To ważne jest nie tylko dla komfortu codziennej pracy, ale sprzyja też budowaniu zaufania i tworzeniu atmosfery poufności, tak kluczowej dla nas w relacjach z klientami - dodaje Bartosz Miłaszewski.

Nowe biuro musiało również korespondować z profesjonalnym charakterem branży oraz być zgodne z identyfikacją wizualną marki RSM na całym świecie.

Idealne dopasowanie

- Środowisko pracy zostało idealnie dopasowane do oczekiwań inwestora. Aranżacja jest funkcjonalna i przestronna, ale przede wszystkim kreatywna i mocno inspirująca. Wnętrze tętni życiem, a świadome wykorzystanie materiałów i kolorów brandowych nadaje mu niepowtarzalny klimat - opowiada Barnaba Grzelecki, architekt i właściciel, Bit Creative.

Przestrzeń została podzielona na kilku osobowe zespoły oraz półprywatne i ogólnodostępne sale konferencyjne. Układ i elementy wystroju pomieszczeń to wypadkowa wizji pracowni i praktycznych potrzeb pracowników, natomiast małe salki spotkań umożliwiają pracę w ciszy i skupieniu, co było jednym z ważnych zadań postawionych przed pracownią. - Biuro doskonale sprawdza się w codziennym użytkowaniu, będąc tłem do odbywania spotkań oficjalnych, pracy i pogłębiania nieformalnych relacji między pracownikami - zauważa architekt.