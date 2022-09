IKEA bada dom. Co wynika z tych badań i jak prognozuje "dom przyszłości"

IKEA bada rynek i odwiedza domy. Z jej badań wynika, że słowo "dom" przez ostatnie lata zyskało na znaczeniu – to nie tylko najbliżsi i wnętrza. Dzisiaj patrzymy na niego także przez pryzmat najbliższego otoczenia: społeczności oraz planety.

IKEA ponownie zbadała rynek, za cel wzięła sobie: "dom".

Z badań wynika, że słowo "dom" przez ostatnie lata zyskało na znaczeniu.

IKEA zauważyła również potrzebę wielofunkcyjności domów.

Wskazała również, że dom wpływa na samopoczucie jego mieszkańców.

Coraz widoczniejszy jest trend do bycia bardziej przyjaznym planecie, a także wprowadzania zieleni do przestrzeni.

Według IKEA, kryzysy i ludzkie tragedie, takie jak pandemia COVID i wojna tuż za naszą granicą sprawiły, że otworzyliśmy się na sąsiadów. Na małej przestrzeni szukamy rozwiązań, dzięki którym możemy żyć zarówno wspólnie, jak i oddzielnie, mając jednocześnie miejsce do pracy, nauki oraz tworzenia więzi. W związku z potrzebą wielofunkcyjności wyraźnie obserwujemy wydzielenie strefy produktywnej i strefy relaksu w naszych domach.

Mimo tak wyraźnego wpływu domu na samopoczucie – przeciętne miesięczne wydatki na buty i odzież na 1 osobę w gospodarstwach domowych stanowią 4,4 proc. wydatków ogółem, a na wyposażenie mieszkania i prowadzenie gospodarstwa domowego poświęcamy 5,6 proc., czyli niewiele więcej (do tej kategorii wlicza się także elektronika i AGD).

Na ile dla Polaków ważny jest zrównoważony rozwój?, fot. IKEA

IKEA wierzy, że to jak mieszkamy, ma wpływ nasze samopoczucie, a 34 proc. Polaków w Raporcie „Życie w domu 2021” zgodziło się z tym stwierdzeniem. Świat nieustannie się zmienia, dlatego musimy dostosowywać naszą rzeczywistość, dom i nawyki. Coraz uważniej patrzymy na to jak żyjemy, chcąc robić to w sposób bardziej przyjazny planecie.

IKEA debatuje o domach przyszłości

13 września w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się debata IKEA pt. „Domy przyszłości – relacje a innowacje”. W trakcie wydarzenia eksperci dyskutowali m.in. o tym jak będzie zmieniał się dom oraz jak wpływają na niego aktualne zmiany społeczne, ekonomiczne i geopolityczne.

Z naszych badań wynika, że dom to są relacje. Niestety zostały one zaburzone podczas lock downu. Ale jak mówimy o relacjach, to nie są to tylko relacje z domownikami, ale i z sąsiadami oraz społecznością lokalną, a także relacje z przyrodą. A te ostatnie relacje zdaje się , że przez ostatnie lata traciliśmy. Badania wskazują, że właśnie w domu staramy się te relacje odbudować. Tak na przykład coraz częściej i bardziej otaczamy się zielenią - powiedziała Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA.

Katarzyna Piwowarczyk, dyrektorka marketingu IKEA podkreśliła, że Polacy i Polki zawsze mieszkali w mniejszych mieszkaniach niż reszta Europejczyków i trzeba było to sobie wszystko poukładać . - Teraz suwak przenosi się z przedmiotów na relacje i staramy się z naszymi komunikatami dostrzec do rożnych podmiotów. I tak na przykład część naszych mebli testowały zwierzęta. Z naszej perspektywy ważna jest zmienność pokoleniowa, dostosowanie się do wielu grup - zauważyła Katarzyna Piwowarczyk.

13 września w Reducie Banku Polskiego w Warszawie odbyła się debata IKEA pt. „Domy przyszłości – relacje a innowacje”. W trakcie wydarzenia eksperci dyskutowali m.in. o tym jak będzie zmieniał się dom oraz jak wpływają na niego aktualne zmiany społeczne, ekonomiczne i geopolityczne, fot. IKEA

Anna Cybulska, dyrektorka ds. projektowania wnętrz i rozwoju rynku wnętrzarskiego IKEA zwróciła uwagę na to, że ostatnie 3 lata wpłynęły na to, iż chcemy oddzielić strefy w domu. Wyodrębniamy tę, w której odpoczywamy, od tej, w której pracujemy.

Naturalnie oddzielana jest strefa produktywna od strefy odpoczynku i to dobrze, bo dom ma wpływ na nasz dobrostan. 90 proc. z nas uwielbia swoje domy, ale tylko 6 proc. lubi te domy za to jakimi są. Chcemy się dobrze czuć w domu, w którym przebywamy. W tym celu otaczamy się na przykład coraz częściej roślinami - powiedziała Anna Cybulska.

