IKEA dla dzieci. Tak wygląda przestrzeń szwedzkiego giganta w miasteczku Miniciti

W miasteczku edukacyjnym Miniciti dzieci mogą podpatrzeć, jak wygląda świat dorosłych i przez chwilę "pobawić się" w rodziców i dziadków. Jedną ze stref zajmuje IKEA.

Miniciti to projekt, który powstał w inicjatywy Fundacji Miasto Dzieci. Koncept „miasta w mieście” otwiera przed najmłodszymi fascynujący świat, w którym każdy może zostać tym, kim chce! 13 różnych miejsc pracy, w których poprzez zabawę dzieci zdobywają swoje pierwsze doświadczenia zawodowe, a które być może pomogą im podjąć decyzję dotyczącą ich przyszłości.

- W IKEA wierzymy, że dzieci są przyszłością i zasługują na równe szanse i możliwości. Miniciti jest projektem wyjątkowym nie tylko ze względu na swoją kreatywną i interaktywną formę. To pierwszy taki projekt non-profit w Polsce. Zyski ze sprzedaży biletów zapewnią wstęp do Miniciti dzieciom ze środowisk zagrożonych wykluczeniem. Dlatego decyzja o włączeniu się w inicjatywę była dla nas naturalna. Chcemy wspierać dzieci w rozwoju ich talentów, zachęcać do doświadczania, testowania, sprawdzania i stale pobudzać ciekawość świata. Aby z tą samą dziecięcą ciekawością i kreatywnością wkroczyły w dorosły świat i znalazły w nim miejsce dobre dla siebie – mówi Aleksandra Reduch, Koordynatorka ds. komunikacji IKEA Retail w Polsce.