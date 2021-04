IKEA Dom Jutra w Szczecinie przejdzie reinkarnację

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, IKEA Dom Jutra - inicjatywa realizowana od czerwca ubiegłego roku do czasu otwarcia sklepu w Szczecinie - kończy działalność w obecnym kształcie. Jeszcze tej wiosny IKEA przekaże przestrzeń miastu, które zadeklarowało chęć kontynuacji projektu pod nazwą „Dom Skandynawski”.

REKLAMA

IKEA Dom Jutra powstał w stuletniej kamienicy przy ul. Monte Cassino 6. IKEA, podobnie jak władze i mieszkańcy Szczecina doszła do wniosku, że przyszłość musi opierać się na zrównoważonym rozwoju. Stąd pomysł, by stworzyć przestrzeń inspirującą szczecinian do domowego życia w zgodzie z naturą i z poszanowaniem jej zasobów. Miejsce miało być źródłem nowych pomysłów i doświadczeń do czasu otwarcia właściwego sklepu IKEA w Szczecinie.

Staranne, przeprowadzone z troską o wnętrza prace remontowe pozwoliły na zachowanie oryginalnej stolarki i podłóg, przy jednoczesnej kompletnej metamorfozie tego miejsca. Przestrzeń zdominowała zieleń - w Domu Jutra było ponad 600 różnych gatunków roślin, rosnących nawet pod sufitem. Były tu rośliny jadalne uprawiane w domowych farmach aeroponicznych, aquaponicznych i w mikroogrodach. Mimo pandemii, która pokrzyżowała wiele planów związanych z tym miejscem, w IKEA Domu Jutra odbyło się ponad 80 spotkań, warsztatów i wykładów, prowadzonych przez szczecińskich aktywistów, twórców i animatorów.

Współpraca Urzędu Miasta, mieszkańców i IKEA na rzecz przyszłości bez odpadów

Troska o stan naszej planety była również tematem przewodnim Inicjatywy na rzecz przyszłości bez odpadów, realizowanej przez IKEA wspólnie z mieszkańcami i Urzędem Miasta. W ramach projektu szczecinianie we współpracy z ekspertami i przedstawicielami miasta opracowywali rozwiązania, które uczynią Szczecin miastem bardziej czystym i zielonym. Wyzwań dla zespołów projektowych dostarczyli sami mieszkańcy, udzielając ponad 1200 odpowiedzi na ankiety badawcze i sygnalizując swoje problemy z odpadami. Uczestnicy inicjatywy pracowali w dwóch edycjach - we wrześniu 2020 r. i w marcu 2021 r. Z powodu pandemii spotkania inicjatywy odbywały się nie w IKEA Domu Jutra, jak wcześniej planowano, ale online. Do końcowego etapu, w którym stworzono prototypy i prezentacje inwestorskie, doszło 48 uczestników. Wśród wypracowanych rozwiązań są m.in. Majsterdzielnia, czyli inicjatywa „Napraw zamiast wyrzucać” i Rzeczoteka - wypożyczalnia przedmiotów, z których korzystamy okazjonalnie. Rozwiązania oraz doświadczenia organizatorów inicjatywy zostaną opublikowane w formie open source, będą więc dostępne bezpłatnie dla wszystkich, którzy chcieliby wcielić w życie ideę społecznościowego projektowania rozwiązań dla lokalnych i globalnych wyzwań.

Produkty i rozwiązania IKEA Domu Jutra dostępne w sklepie i na IKEA.pl

W przestrzeni Domu Jutra wykorzystano meble i artykuły wyposażenia wnętrz IKEA, zaprojektowane tak, by przy ich produkcji ograniczyć do minimum zużycie nowych zasobów planety. Są tu zatem kuchnie KUNGSBAKA i BODARP, których wytrzymałe fronty powstały z folii z przetworzonych butelek PET, a uchwyty z resztek produkcyjnych czy pojemniki na odpady HÅLLBAR i doniczki NYPON w części wykonane z tworzywa pochodzącego z recyclingu. W wielu miejscach użyto nowych, szybko odnawialnych surowców. Nad stołem w jadalni zawisły lampy TORARED - wyplecione ręcznie z trawy morskiej przez wykwalifikowanych rzemieślników. Akcesoria widoczne w kuchni i jadalni, takie jak kosze FLÅDIS i KNIPSA czy osłonki doniczek, również wyprodukowano z naturalnych materiałów - trawy morskiej i turzycy.