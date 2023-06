IKEA i Annie Leibovitz z programem mentorskim dla młodych fotografów

Annie Leibovitz objęła rolę pierwszego Artysty Rezydenta IKEA w styczniu 2023 roku. Współpracując z marką, fotografka interpretuje najciekawsze wnioski z najnowszego raportu "IKEA. Życie w Domu", przekształcając je w niezwykłe portrety dwudziestu pięciu osób z siedmiu krajów na całym świecie.

W ramach projektu Artysta Rezydent IKEA: Annie Leibovitz, ogłoszono nowy, ekscytujący, globalny program mentorski.

Pięciu młodych, aspirujących fotografów będzie miało niepowtarzalną okazję uczyć się od Leibovitz, realizując ten sam projekt co ona: interpretować wnioski z corocznego raportu „IKEA. Życie w Domu" poprzez obiektyw aparatu.

Globalny program mentorski jest otwarty dla młodych fotografów w wieku od 18 do 25 lat, ze znajomością języka angielskiego, którzy mogą się do niego zgłosić, składając swoje aplikacje między 1 a 30 czerwca. Program będzie trwał od lipca do listopada 2023 roku. Pięciu uczestników otrzyma porady i wsparcie mentorskie od Annie Leibovitz i ekspertów IKEA, w tym Dyrektora Kreatywnego Grupy Ingka Marcusa Engmana, oraz wynagrodzenie za pracę. Więcej informacji na temat sposobu, w jaki IKEA podzieli się ostatecznymi portretami zrobionymi w trakcie trwania współpracy z Annie Leibovitz, zostanie ujawnione, ale prace uczestników programu będą częścią zakończenia współpracy Artysty Rezydenta z IKEA.

W IKEA zawsze rozumieliśmy, że lepsze codzienne życie zaczyna się w domu. Wiemy, że domy to o wiele więcej niż cztery ściany i dach. Domy są tworzone przez ludzi, którzy w nich mieszkają, skrojone pod ich ulubione zajęcia i indywidualne potrzeby. Dzięki tej niezwykłej możliwości współpracy z Annie Leibovitz, chcemy wesprzeć rozwój młodych fotografów. Pragniemy, aby dostrzegli, jaką magię można stworzyć, kiedy patrzą na dom jako źródło inspiracji - mówi Belén Frau, Globalny Manager Komunikacji w Grupie Ingka (IKEA Retail).

Poprzez coroczny raport „IKEA. Życie w Domu” oferuje wgląd w rzeczywistość mieszkaniową ludzi na całym świecie. Ostatnie kluczowe dane wskazują, że globalnie aż 48 proc. ludzi czuje, że ich życie w domu nie jest dostatecznie często reprezentowane w mediach. To wyzwanie zainspirowało współpracę ze światowej sławy amerykańską fotografką. Annie Leibovitz jest pierwszą Artystką Rezydentką IKEA i w ciągu najbliższych sześciu miesięcy będzie podróżować do Włoch, Indii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec, Szwecji, Wielkiej Brytanii i Japonii, aby dokumentować prawdziwe życie ludzi w ich domach.