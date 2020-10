IKEA i Flow Loop łączą siły. To rozwiązanie ma zaoszczędzić do 80 proc. wody i zmniejszyć do 70 proc. zużycie energii

Dwie skandynawskie firmy: IKEA i Flow Loop połączyły siły. Za cel postawiły sobie znalezienie optymalnego rozwiązania natryskowego z odzyskiem wody, które zainspiruje i umożliwi efektywniejsze gospodarowanie wodą w domach. Ich nowy produkt ma zaoszczędzić do 80 proc. wody i zmniejszyć do 70 proc. zużycie energii w porównaniu ze standardowym natryskiem prysznicowym. To wszystko będzie możliwe, dzięki recyklingowi i oczyszczaniu wody w obiegu zamkniętym.

Obecnie około 1/10 słodkiej wody na świecie jest zużywane w gospodarstwach domowych, a jej zużycie ma systematycznie wzrastać. Największa nasza aktywność z zużyciem wody w domach związana jest z braniem prysznica (około 40 proc.). Stąd pomysł szwedzkiego giganta na współpracę z duńską firmą Flow Loop.

- Obecnie badamy innowacyjne rozwiązanie, które umożliwi zmniejszeni zużycia wody i ponowne jej wykorzystanie w domu - podkreśla Tobias Svanberg, lider ds. rozwoju i innowacji produktów, IKEA of Sweden AB. - Jako marka obecna na całym świecie, IKEA zdaje sobie sprawę ze swojej odpowiedzialności i zarazem możliwości wpływania na rzecz wydajnego i bardziej zrównoważonego wykorzystania wody. Stąd chętnie współpracujemy z tak innowacyjnymi partnerami jakim jest niewątpliwie firma Flow Loop.

Flow Loop jest duńską firmą i jednym z dziesięciu finalistów IKEA Bootcamp 2019. Duńska firma opracowała już innowacyjne rozwiązanie prysznicowe. Dzięki recyklingowi i oczyszczaniu wody z prysznica w obiegu zamkniętym, rozwiązanie może zaoszczędzić do 80 proc. wody i zmniejszyć zużycie energii o 70 proc., pozwolić przy tym nadal czerpać przyjemność z kąpieli bez skracania jej czasu.

- We Flow Loop jesteśmy bardzo dumni ze współpracy z IKEA. Postanowiliśmy wspólnie wpłynąć na budowanie bardziej zrównoważonego świata. Chcemy zmienić sposób, w jaki używamy wody jako zasobu i pomoc w zapewnieniu wystarczającej ilości czystej wody na przyszłość. Wierzymy, że najlepiej możemy to osiągnąć poprzez innowacje, które zmieniają sposób korzystania z wody w naszych domach i wspierają zrównoważony rozwój. Postrzegamy IKEA jako najlepszego partnera do realizacji tej wizji - zaznacza Troels Grene, dyrektor generalny Flow Loop.