IKEA i Marimekko. Efekt współpracy? Kolekcja Bastua, która zachwyca grafiką i miłością do sauny

IKEA z Marimekko wprowadza kolekcję BASTUA, która jest inspirowana nordycką naturą i wellness. Limitowana kolekcja składa się z 26 produktów z energetycznymi nadrukami, począwszy od mebli, wyrobów szklanych i tekstyliów. Kolekcja będzie dostępna od marca 2023 r.

IKEA połączyła siły z Marimekko, czyli specjalistami od designerskich grafik. Nazwa kolekcji "BASTUA" to termin używany do opisania sauny w Småland, regionie w południowej Szwecji, gdzie powstała IKEA. Punktem wyjścia dla kolekcji były rytuały samopielęgnacyjne i nordycka sauna, które zostały zaprojektowane z myślą o tych, spędzających czas nad jeziorem w ciepłe letnie miesiące, czy też relaksujących się po długim dniu, wykonując ulubione rytuały samopielęgnacyjne.

Współpraca z Marimekko była dla IKEA naturalnym wyborem, ponieważ oboje jesteśmy zaangażowani w budowanie lepszego życia w domu, a kolekcja BASTUA zaczyna się od skupienia się przede wszystkim na dobrym samopoczuciu — mówi Henrik Most, lider kreatywny w IKEA.

Odważne i piękne wzory odzwierciedlające nordycką naturę

Kolekcja BASTUA to odważne i piękne wzory odzwierciedlające naturę i wszystko, co związane z saunami. To pierwszy raz, kiedy Marimekko projektuje printy wyłącznie we współpracy z marką.

Jeden z głównych printów jest inspirowany dużymi liśćmi rabarbaru, które czasami rosną obok saun w Finlandii. Print rabarbaru trafił na wiele przedmiotów kolekcji BASTUA, w tym na kultową torbę FRAKTA.

Uchwycenie esencji fińskich korzeni Marimekko i jej związku z początkami kultury sauny było fundamentalną częścią podróży projektowej i tworzenia nadruków BASTUA – mówi Rebekka Bay, dyrektor kreatywna w Marimekko.

Kolekcja składa się z różnych przedmiotów, począwszy od mebli, wyrobów szklanych po tekstylia z energetycznymi nadrukami i świece o zapachu rabarbaru, wanilii i czarnego bzu. Szlafroki, ręczniki i pierwsze w historii wiadro do sauny to przedmioty, z których tradycyjnie korzysta się podczas relaksu w saunie.

Jeden z głównych printów jest inspirowany dużymi liśćmi rabarbaru, które czasami rosną obok saun w Finlandii. Print rabarbaru trafił na wiele przedmiotów kolekcji BASTUA, w tym na kultową torbę FRAKTA, fot. IKEA

Kolekcja BASTUA to również elementy inspirowane nordyckim wzornictwem mebli jak np. klasyczny stolik uzupełniony tacami i szklanymi naczyniami, taca czy ławka.