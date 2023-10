IKEA idzie w sztuczną inteligencję

IKEA wprowadziła nowe cyfrowe narzędzie do aranżowania wnętrz wykorzystujące sztuczną inteligencję. IKEA Kreativ to rozwiązanie do interaktywnego i realistycznego urządzania domowych przestrzeni, dostępne dla każdego w Aplikacji Mobilnej IKEA na Android i IOS.

IKEA wprowadza narzędzie oparte na AI.

Jak wynika z badań IKEA, 87 proc. klientów twierdzi, że chcą się czuć dobrze we własnym domu, ale potrzebują pomocy w wyobrażaniu sobie urządzanego wnętrza. IKEA Kreativ łączy wieloletnie doświadczenie IKEA z zakresu życia w domu z najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie obliczeń przestrzennych, uczenia maszynowego i trójwymiarowej rzeczywistości mieszanej. Narzędzie spotkało się z ciepłym przyjęciem klientów już od pierwszego, testowego launchu, który odbył się 27 września. Od tego czasu powstało już ponad 760 zapisanych aranżacji i z każdym dniem liczba ta rośnie. Oficjalny start funkcjonalności zaplanowano na wtorek, 17 października br.

Wystarczy smartfon

Funkcjonalność IKEA Kreativ jest częścią bezpłatnej Aplikacji Mobilnej IKEA i umożliwia klientom łatwe tworzenie trójwymiarowych fotorealistycznych modeli własnych pomieszczeń, które można potem edytować i aranżować z wykorzystaniem produktów IKEA. Klienci mogą wykonać serię zdjęć pomieszczenia za pomocą swojego smartfonu, które są automatyczne łączone w szerokokątny, interaktywny model przestrzeni o właściwych wymiarach i proporcjach. Można wymazać wszystkie obecne meble lub kilka zostawić, ustawić nowe, szybko wymieniać jedne artykuły na drugie, przesuwać je, obracać, a nawet wieszać szafki czy obrazy na wirtualnych ścianach.

IKEA Kreativ to również doskonałe rozwiązanie dla wszystkich, którzy planują niewielką metamorfozę swoich domowych przestrzeni. Dzięki funkcjonalności można bowiem zobaczyć, jak meble, które już posiadamy, na przykład ulubiony kredens po babci lub uwielbiany przez domowników kuchenny stół, będą wyglądać z nowymi meblami i dekoracjami. Możliwość dobrania produktów i zrozumienie, jak będą się prezentowały z rzeczami, które już mamy, jest bardzo pomocna w podjęciu decyzji o ostatecznej aranżacji.

Każdy może w pełni zaaranżować dowolne wnętrze wybierając przedmioty z szerokiej oferty, obejmującej tysiące produktów IKEA. Kolejne pozycje z asortymentu marki, dzięki którym każdy będzie mógł stworzyć swoją wymarzoną przestrzeń, będą dodawane na bieżąco. Można skorzystać również z ponad 50. szablonów wirtualnych, trójwymiarowych pomieszczeń i sprawdzić jak wybrane przez nas meble i akcesoria do siebie pasują bez konieczności skanowania pokoju. Wszystko to można zobaczyć na nowej stronie do aranżowania wnętrz na IKEA.pl.

Kiedy klienci zdecydują się już na wystrój pomieszczenia, mogą dodać produkty ze swojej aranżacji do koszyka i sfinalizować zakupy na dowolnym urządzeniu, w dowolnym czasie. Mogą też zapisać projekt na swoim koncie IKEA na później lub podzielić się swoją wizją z rodziną i znajomymi, aby zapytać ich o radę. Wirtualne pomieszczenia są przechowywane w chmurze, dzięki czemu są dostępne z dowolnego miejsca. Korzystając z Aplikacji Mobilnej IKEA, klienci mogą zabrać projekt swojego wnętrza do sklepu, aby obejrzeć wybrane przedmioty „na żywo”. To duże ułatwienie podczas podejmowania decyzji o zakupie.

Wymarzone wnętrze na wyciągnięcie ręki

Działania związane z digitalizacją i nowymi technologiami są integralną częścią globalnej strategii biznesowej IKEA, mającej na celu tworzenie nowych możliwości i doświadczeń zakupowych. IKEA rozwijając środowisko omnikanałowej sprzedaży, chce dawać klientom możliwość wyboru najwygodniejszego miejsca i sposobu zakupów.