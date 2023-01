IKEA intryguje nową kampanią. Na celowniku: wstydliwe przechowywanie

W tegorocznej wiosennej kampanii IKEA zachęca klientów do postawienia małych kroków ku lepszej organizacji. W tym celu powstał cykl filmów wideo, w których domowe przedmioty przybierają gigantyczne rozmiary.

Według Raportu IKEA Życie w domu (2022) aż 79 proc. Polek i Polaków regularnie doświadcza frustracji, jeśli chodzi o ich dom.

Najczęściej wymienianymi powodami zdenerwowania są: bałagan, brak przestrzeni do przechowywania, zbyt dużo przedmiotów bez swojego miejsca oraz obowiązki domowe.

IKEA w najnowszej kampanii wychodzi naprzeciw domowej frustracji.

Motywem przewodnim najnowszej kampanii IKEA jest przywrócenie kontroli nad chaosem i przytłoczeniem przedmiotami w naszych domach. Inspiracje przedstawiono w kreatywny, zabawny sposób, powiększając wybrane obiekty codziennego życia do gigantycznych rozmiarów. Obserwujemy, jak na przykład zwyczajna siatka na zakupy zamienia się w ogromną sieć, w którą zaplątuje się jedna z postaci, albo plątanina kabli ożywa, stając się wielkim wężem. Na szczęście niebezpieczne sytuacje szybko zostają zażegnane, gdyż w drzwiach pojawia się dostawca z charakterystyczną niebieską torbą FRAKTA. To znak, że nadeszła pomoc. W kolejnych scenach widzimy sprytne, niedrogie rozwiązania do przechowywania i organizacji, które przywracają przedmiotom właściwą wielkość i pokazują, gdzie jest ich miejsce.

W rolach głównych nowych spotów kampanii wystąpili poskromiciele chaosu: SEKKINER haczyk na drzwi, MURVEL pojemnik na buty, ROMMA pojemnik na kable z pokrywką. IKEA jako ekspert od urządzania i organizacji przestrzeni chce nam pokazać, że nie musimy od razu przeprowadzać remontu, czy gruntownych zmian, aby zyskać dodatkową przestrzeń. Wystarczy zacząć od drobnych ulepszeń jak np. ukrycie i ułożenie kabli w niedrogim pojemniku czy uporządkowanie butów w przedpokoju tak, by stały jeden nad drugim, dzięki czemu zajmują o połowę mniej miejsca.

O kampanii

W ramach projektu powstało łącznie 7 wideo w formatach: 54”, 30” i 2x 15”, 3x 6” – dostępne na YouTube oraz VOD. Za produkcję odpowiada Film Reaktor. Reżyserem spotów jest Michał Sabliński. Scenografią zajęły się Daria Dwornik i Aleksandra Żurawska we współpracy z Katarzyną Jaros-Puzio (Projektantka oraz Krajowa Liderka ds. Architektury Wnętrz, IKEA Retail, Polska). Za strategię, kreację i produkcję odpowiada VMLY&R Polska. Mediami, planowaniem i zakupem zajęła się agencja Wavemaker, komunikacją PR – Garden of Words, a działaniami klubu IKEA Family – Loyality Point.