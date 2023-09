IKEA jeszcze bardziej funkcjonalna

“Lepiej pomyślany dom” to hasło, które będzie towarzyszyć nowemu formatowi komunikacji IKEA od września 2023 r. i jest odpowiedzią na potrzeby tych wszystkich, którzy chcą stworzyć w domach funkcjonalną i przyjazną przestrzeń. W ofercie marki pojawi się jeszcze więcej rozwiązań do przechowywania.

Korzystając ze zgromadzonego przez osiem dekad doświadczenia, a także odpowiadając na bieżące potrzeby klientów, IKEA zaprasza wszystkich do rozmowy na temat rozwiązań dla domu. „Hej! IKEA” ma być przywitaniem, które zachęca wszystkich do dialogu na temat organizacji lepszych przestrzeni.

Ciekawość potrzeb i marzeń ludzi o lepszym życiu w domu zawsze była punktem wyjścia dla IKEA. Marka już od 10-ciu lat, co roku, przeprowadza badanie przygotowując na jego podstawie Raport „IKEA. Życie w domu”. Rozmawia z ludźmi na całym świecie, w tym z Polakami, na temat tego, co ono dla nich oznacza - i jak może pomóc ulepszyć ich codzienne domowe doświadczenia. Z najnowszego raportu „IKEA. Życie w domu” 2022 wynika między innymi, że organizacja przestrzeni życiowej – w wielu wymiarach, nie tylko domowym i przechowywania, staje się dla nas jednym w ważniejszych elementów, na który obecnie zwracamy uwagę.

„Brakuje nam miejsca” – tak najprościej możemy zdefiniować jedno z największych wyzwań ludzi na całym świecie, którzy każdego dnia starają się tak zorganizować domowe wnętrza, aby były bardziej przyjazne i funkcjonalne. Przez lata gromadzimy przedmioty, dzięki którym wiemy, że przestrzeń, w której funkcjonujemy, jest „nasza” - nawet jeśli to wynajmowana kawalerka czy pokój u rodziców. Istotne jest to, jak się tam czujemy, a jeśli brakuje nam miejsca odczuwamy frustrację - podobnie jak blisko 80% ludzi! To niezwykle dużo. A jak wynika z naszego raportu IKEA Życie w domu, wśród jej głównych źródeł wymieniamy nieporządek (25%), obowiązki domowe (23%) i zbyt duży bałagan (21%), które są lub mogą być związane właśnie z brakiem miejsca do przechowywania. Dlatego od września myślą przewodnią IKEA, która zostanie z nami na dłużej, jest „Lepiej pomyślany dom”. Chcemy dać wszystkim konkretne i sprytne rozwiązania, dzięki którym organizacja domowej przestrzeni będzie inspirującą, kreatywną przyjemnością. Choć sprytne przechowywanie zawsze było domeną IKEA, w tym roku będzie to można odczuć jeszcze mocniej. Bo każdy powinien mieć szansę, aby stworzyć swoją lepiej pomyślaną przestrzeń do życia” – mówi Anna Cybulska, Dyrektorka ds. Projektowania Wnętrz i Rozwoju Rynku Wnętrzarskiego w IKEA Retail w Polsce.

Dlatego w nowościach produktowych IKEA klienci mogą się spodziewać jeszcze większego wyboru funkcjonalnych mebli i akcesoriów do przechowywania.

Hej! IKEA

„IKEA. Lepiej pomyślany dom”, to nie tylko nowe hasło towarzyszące formatowi komunikacji i odświeżone spojrzenie na przechowywanie i jeszcze więcej pomysłów, ale także multifunkcjonalność i przystępność cenowa w zgodzie z Demokratycznym Wzornictwem. To zainspirowało IKEA w Polsce do stworzenia nowego formatu komunikacji: „Hej! IKEA. Lepiej pomyślany dom”, który pozostanie z nami na następne lata.

„Hej! IKEA. Lepiej pomyślany dom” to nowy format komunikacyjny, oparty na dialogu z konsumentami, naszymi pracownikami, a także z rynkiem. Chcemy, by punktem wyjścia zawsze była rozmowa o tym, jak odpowiadać na pojawiające wyzwania. W IKEA dokładamy największych starań, aby zawsze być blisko codziennych potrzeb – i jako ekspert dawać też funkcjonalne, przyjazne planecie i przystępne cenowo rozwiązania. Jest to nierozerwalnie związane z ideą Demokratycznego Wzornictwa, która towarzyszy nam od dziesięcioleci” – podsumowuje Jordi Esquinas, Dyrektor ds. Działalności Komercyjnej w IKEA Retail Polska.

Demokratyczne Wzornictwo – zrównoważony design dostępny dla wszystkich

Demokratyczne Wzornictwo to unikalny sposób, w jaki IKEA tworzy produkty i rozwiązania – tak aby zapewniały funkcjonalność, atrakcyjną wizualnie formę i wysoką jakość przy zachowaniu zrównoważonego rozwoju oraz przystępności cenowej. Wynika to z przekonania firmy, zgodnie z którym, każdy powinien mieć dostęp do artykułów wyposażenia domu - bez pójścia na kompromis co do jakości, ceny, wyglądu czy dbałości o środowisko. 80 lat doświadczenia i pracy w zgodzie z tymi wartościami pozwoliły marce zostać ekspertem w dziecinie urządzania wnętrz, a jej kultowe produkty cieszą ludzi na całym świecie i stanowią nieodłączny element dorobku współczesnego wzornictwa.