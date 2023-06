IKEA kończy 80 lat. Z tej okazji szwedzka marka odświeżyła 25 kultowych produktów!

Chcąc świętować swoje urodziny w wyjątkowy sposób, IKEA zdecydowała się zajrzeć do archiwum i dać nowe życie projektom stworzonym dziesiątki lat temu. Pierwsza odsłona jubileuszowej kolekcji Nytillverkad trafi do sprzedaży w lipcu 2023 roku.

REKLAMA

W jubileuszowej kolekcji na 80 urodziny IKEA znalazło się 25 odświeżonych produktów z różnych lat działalności firmy.

Linia będzie dostępna w sprzedaży od lipca, druga odsłona pojawi się w październiku, a kolejne w styczniu i kwietniu w 2024 roku.

Z okazji urodzin Muzeum IKEA w Älmhult otwiera też dwie nowe wystawy IKEA “Through the Ages" oraz “Hej Ingvar!”.

Prostota była od zawsze wpisana w DNA IKEA. W Nytillverkad (ze szwedzkiego “wyprodukowane na nowo”) marka kontynuuje tę osiemdziesięcioletnią tradycję, dlatego wybrane przedmioty mają prosty, a jednocześnie dobrze pomyślany design. Nie tylko wyglądają dobrze, ale także dobrze pełnią swoją funkcję.

Kolekcja pozostaje wierna oryginalnym projektom, które w odświeżonej odsłonie zyskały żywe kolory oraz nowe materiały. Rezultatem są przedmioty, które ośmielają się być naprawdę ponadczasowe.

Jubileuszowa kolekcja na 80 urodziny IKEA. Fot. mat. prasowe IKEA

To głośna, kolorowa i radosna kolekcja, a każdy z produktów ma swoją historię. W IKEA mamy odwagę być inni – możemy zapoczątkować nowy ruch w dziedzinie kolorystyki i skandynawskiego wzornictwa – mówi Karin Gustavsson, lider projektowania asortymentu i produktów IKEA w Szwecji.

Klasyki w nowym wydaniu

Uroczy drobiazg o nowoczesnym designie – tak stolik LÖVET opisał Ingvar Kamprad w katalogu IKEA z 1956 roku. Ten stolik w mistrzowski sposób łączył w sobie prostotę, lekkość i funkcjonalność. Zwężające się nóżki, zakończone były ozdobnymi mosiężnymi stopkami. Nóżki można było przykręcać i odkręcać, dlatego ten stolik uważany jest za pierwszy składany na płasko mebel IKEA.

To nie pierwszy raz, kiedy ten kultowy mebel ponownie trafił do sprzedaży od momentu swojego debiutu. W 2013 i 2021 roku pojawił się pod nową nazwą LÖVBACKEN, ale teraz po raz pierwszy dostępny jest w jasnych barwach. Nowa edycja jest dostępna w trzech kolorach: pomarańczowym, niebieskim i jasnozielonym.

Gładki sosnowy blat i metalowe nogi w żywych kolorach – stołek DOMSTEN, oryginalnie zaprojektowany przez Karin Mobring, który pojawił się pod nazwą JERRY w katalogu IKEA w 1973 roku, jest doskonałym przykładem skandynawskiego wzornictwa. Lekka konstrukcja z kontrastującymi materiałami tworzą funkcjonalny mebel w najlepszym wydaniu.

Lata 70. to przede wszystkim krzykliwe kolory i zabawne kształty, dlatego też zabawny metalowy stojak na płaszcze SMED, to znak rozpoznawczy tamtych czasów. Oryginalnie zaprojektowany przez Rutgera Anderssona po raz pierwszy trafił do sprzedaży w 1978 roku. Wykonany z rurek wygiętych w kształt drzewa to znakomity przykład postmodernistycznego wzornictwa – na dziś, na jutro, na przyszłość. Teraz BONDSKÄRET, bo pod taką nazwą wraca, obok klasycznej czarnej wersji pojawi się w dwóch pastelowych kolorach: liliowym i żółtym.

Jubileuszowa kolekcja na 80 urodziny IKEA. Fot. mat. prasowe IKEA

W jubileuszowej kolekcji IKEA aż 25 przedmiotów!

Pierwsza odsłona urodzinowej kolekcji Nytillverkad składa się z 25 przedmiotów. Obok wyżej wymienionych znajdują się w niej także stojaki na rośliny, poszewki i pościel w charakterystyczne wzory oraz dekoracje.

Linia będzie dostępna w sprzedaży od lipca, druga odsłona pojawi się w październiku, a kolejne w styczniu i kwietniu w 2024 roku.

Jubileuszowa kolekcja na 80 urodziny IKEA. Fot. mat. prasowe IKEA

Dwie wystawy na 80 urodziny IKEA

Urodzinowa kolekcja to nie jedyna forma celebracji 80. urodzin marki. Muzeum IKEA w Älmhult otwiera dwie nowe wystawy IKEA “Through the Ages" oraz “Hej Ingvar!”.

Pierwsza zabiera odwiedzających w podróż w czasie, prezentując historię firmy od lat 50. do dziś. Zwiedzający mogą odkryć, jak IKEA zmieniała się jako marka i jak wyznaczała trendy w ciągu ostatnich 80 lat.

Druga wystawa prezentuje bardziej, osobiste spojrzenie na życie Ingvara Kamprada. Dzięki wcześniej niepublikowanym wywiadom z byłymi pracownikami, legendami IKEA oraz starymi przyjaciółmi i znajomymi, odwiedzający mogą lepiej zrozumieć człowieka stojącego za fenomenem marki.