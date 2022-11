IKEA przygotowała propozycję klubu lojalnościowego, który ma odpowiadać na potrzeby rynku, a także partnerów B2B. Uczestnictwo w klubie ma zapewnić profesjonalne wsparcie przy urządzaniu firmy mniejszym kosztem.

IKEA ogłasza nowy klub lojalnościowy dla przedsiębiorców.

Damian Łuczkowski, IKEA Retail: "W ciągu najbliższych lat IKEA dla Firm będzie jednym z najważniejszych czynników wzrostu w IKEA, a klub odegra w tym procesie kluczową rolę".

IKEA chcąc lepiej odpowiedzieć na potrzeby przedsiębiorców prowadzących mikro

i małe biznesy, które stanowią w Polsce ok. 97 proc. wszystkich firm na rynku, oferuje im możliwość dołączenia do klubu lojalnościowego IKEA Business Network, z którym łatwiej prowadzi się firmę.

W roku rozliczeniowym 2022 18 proc. sprzedaży IKEA​ było zrealizowanych na fakturę z polskim NIP-em. W sumie w ubiegłym roku obroty ze sprzedaży dla firm wyniosły ponad 1 mld zł, a zakupy w IKEA zrobiło ponad 450 tys. firm. Spodziewamy się, że w ciągu najbliższych lat IKEA dla Firm będzie jednym z najważniejszych czynników wzrostu w IKEA, a klub odegra w tym procesie kluczową rolę. Dzięki IKEA Business Network stworzymy trwalsze relacje z naszymi klientami biznesowymi i pomożemy im w ich biznesach – mówi Damian Łuczkowski, krajowy kierownik ds. klientów biznesowych, IKEA Retail w Polsce.

Korzyści, które robią różnicę

Prowadząc mały lub średni biznes i zatrudniając pracowników, wielu przedsiębiorców mierzy się z wyzwaniem zaplanowania funkcjonalnej przestrzeni, jej wyposażenia oraz stworzenia najlepszych warunków do pracy. Z myślą o klientach biznesowych IKEA stworzyła nowy klub lojalnościowy IKEA Business Network, który zapewnia im profesjonalne wsparcie przy urządzaniu firmy mniejszym kosztem. Dotyczy to różnych sektorów działalności, nie tylko biur, ale także między innymi pensjonatów, mieszkań pod wynajem, miejsc do prowadzenia handlu czy usług. Od teraz członkowie klubu mogą skorzystać z darmowej sesji z konsultantem IKEA dla Firm, który udzieli porady w kwestii aranżacji wnętrza i doboru produktów, skonsultuje projekt przestrzeni firmowej przygotowany przez klienta, a także pomoże w przygotowaniu listy zakupów. Dzięki szerokiej ofercie IKEA zarówno przedsiębiorca prowadzący pensjonat, jak i właścicielka salonu urody znajdą tu przystępne cenowo rozwiązania dla swojego biznesu.

W ramach klubu, IKEA oferuje też kompleksową usługę projektowania wnętrz firm za połowę standardowej ceny, fot. IKEA

Marka chce być dostępna dla każdego, dlatego też swoim klientom biznesowym umożliwia zakupy z odroczonym terminem płatności lub leasing. Wybierając IKEA klient może liczyć na pełną usługę – od projektowania, zakup, aż po transport i fachowy montaż. Ponadto w ramach klubu, IKEA oferuje też kompleksową usługę projektowania wnętrz firm za połowę standardowej ceny. Wszystko o po to, by małe i średnie firmy mogły inwestować środki i czas w to, co najważniejsze – w swój rozwój.​

IKEA stawia na benefity

Rejestracja oraz członkostwo w IKEA Business Network są bezpłatne. Do klubu można łatwo dołączyć poprzez stronę IKEA.pl. Wszystkie korzyści dostępne są po zalogowaniu na konto oraz w sklepie IKEA po okazaniu wirtualnej karty członka klubu. Jej administratorem może zostać dowolny pracownik firmy, niekoniecznie jej właściciel. Jeśli przedsiębiorca ma już konto IKEA dla Firm, może je uaktualnić, dołączając do Klubu. Nadal będzie miał wszystkie funkcje konta IKEA dla Firm, w tym historię transakcji i możliwości zapraszania współpracowników, ale zyska też wiele dodatkowych, darmowych korzyści wynikających z członkostwa.

IKEA Business Network oferuje także serie szkoleń online, w których marka dzieli się swoją wiedzą o podstawach biznesowych, dbaniu o zespół i rozwiązaniach dla każdej przestrzeni. Dodatkowo w ramach członkostwa w klubie, właściciele firm oraz ich pracownicy mogą korzystać z kafeterii zniżek oferowanych przez zewnętrznego partnera, z których większość małych firm nie mogłaby skorzystać, gdyby nie IKEA Business Network.