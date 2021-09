IKEA organizuje wirtualny 24-godzinny festiwal. Podczas wydarzenia - otwarcie cyfrowego muzeum

Globalna inicjatywa sieci to event transmitowany z ponad 100 domów na ponad 50 rynkach IKEA na całym świecie. Podczas festiwalu nastąpi również otwarcie nowej platformy IKEA Museum Digital - cyfrowego muzeum, w którym będzie można zobaczyć, jak firma zmieniała się na przestrzeni deka

16 września IKEA zorganizuje pierwszy globalny 24-godzinny IKEA Festiwal. Wezmą w nim udział zarówno muzycy, jak i znani na całym świecie projektanci czy kucharze. Ich codzienne salony, kuchnie i podwórka zamienią się w trakcie wydarzenia w wirtualne sceny. Event transmitowany będzie z ponad 100 domów na ponad 50 rynkach IKEA na całym świecie, a udział w nim będzie bezpłatny i otwarty dla każdego z dostępem do internetu.

- Pierwszy IKEA Festiwal będzie naszą największą globalną podróżą po domach – mówi Olivia Ross Wilson, Dyrektor ds. Komunikacji w Grupie Ingka (IKEA Retail).

Globalna inicjatywa - IKEA Festiwal - dostępna będzie również za pośrednictwem strony IKEA.pl. Do wyboru będą różne pomieszczenia, które odzwierciedlają to, co dla ludzi jest najważniejsze w ich własnej przestrzeni: przebywanie z rodziną i przyjaciółmi, muzyka, jedzenie czy design.

Uczestnicy będą mogli wybrać wirtualny pokój najbardziej odpowiadający ich potrzebom oraz zainteresowaniom tak, aby czerpać z niego jak najwięcej. Wydarzenia w poszczególnych wnętrzach odbywać się będą w tym samym czasie w ciągu 24 godzin, jednak po zakończeniu eventu możliwe będzie obejrzenie tych, na które nie starczyło nam czasu.

Fani aranżacji wnętrz zapraszani są do odwiedzin u projektantów i designerów, np. Ilse Crawford, Paula Svenssona czy Mikaela Axelssona. Uczestnicy będą mogli zobaczyć, jak mieszkają współpracownicy i projektanci marki w różnych krajach.

Podczas festiwalu nastąpi również otwarcie nowej platformy IKEA Museum Digital - cyfrowego muzeum IKEA, w którym będzie można zobaczyć, jak firma zmieniała się na przestrzeni dekad. Oprócz historii o życiu w domu i produktach IKEA pokaże wewnętrzne funkcjonowanie firmy.

Część festiwalu poświęcona zostanie nowościom, które niebawem pojawią się też na polskim rynku – nowemu asortymentowi dla wielbicieli gier komputerowych, opracowanemu przez IKEA we współpracy z Republic of Gamers (ROG). Dzięki nowym artykułom będzie można stworzyć osobiste stanowisko do gier we własnym domu.

Polska będzie miała swój udział w panelu dedykowanym asortymentowi IKEA, gdzie pokazana zostanie hala produkcyjna w Zbąszynku.