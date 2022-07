IKEA otwiera Czarodziejskie Lasy Zabaw Småland w całej Polsce

IKEA dla klientów, którzy w trakcie zakupów szukają dla dzieci interesującej alternatywy - po ponad 2 latach restrykcji sanitarnych związanych z pandemią, postanowiła otworzyć Czarodziejskie Lasy Småland w całej Polsce.

IKEA otwiera ponownie Czarodziejskie Lasy Zabaw Småland w całej Polsce.

Småland znajdują się przy wejściu do każdego sklepu IKEA.

Do Pokojów Zabaw Småland IKEA zaprasza dzieci w wieku od 3 do 10 lat, gdzie pod okiem przeszkolonych opiekunów najmłodsi klienci będą mogli spędzić czas jak tylko sobie zapragną: w basenie z kulkami, znajdując ciche miejsce, by obejrzeć film, porysować lub poczytać książkę albo poznać nowych przyjaciół w cieniu olbrzymiego świerku.

- Naszym najważniejszym zadaniem każdego dnia jest upewnienie się, że klienci zawsze otrzymują w IKEA to, co najlepsze. Naszym celem jest zapewnienie warunków potrzebnych do wygodnego i satysfakcjonującego doświadczenia na każdym etapie zakupów. Dlatego niezmiernie cieszy nas fakt, że pokoje zabaw Småland ponownie zostaną otwarte w naszych sklepach. To przestrzeń, której bardzo brakowało nam oraz naszym klientom – zarówno tym starszym, jak i najmłodszym. Wierzymy, że każdy moment oraz kontakt z naszą marką pomaga postrzegać IKEA jako markę wyjątkową, przyjazną i godną zaufania. Już dzisiaj zapraszamy do otwartych Czarodziejskich Lasów Zabaw Småland w: IKEA Warszawa Janki, IKEA Warszawa Targówek, IKEA Szczecin, IKEA Poznań, IKEA Lublin i IKEA Łódź – mówi Kamila Borek, krajowy kierownik ds. relacji z klientami w IKEA.

Småland znajdują się przy wejściu do każdego sklepu IKEA. W pokojach zabaw odbywa się rejestracja przed wejściem oraz po wyjściu, dzięki czemu opiekunowie cały czas czuwają nad zapewnieniem odpowiedniej liczby dzieci, która może jednocześnie tam przebywać i się bawić.

Do 1 września br. planowane jest ponowne otwarcie wszystkich pokojów zabaw Småland w Polsce (oprócz Gdańska – przestrzeń zostanie tam otwarta w 2023 roku z uwagi na trwające prace modernizacyjne tej części sklepu). Godziny otwarcia mogą się różnić pomiędzy sklepami IKEA. Przed wizytą w sklepie można sprawdzić godziny otwarcia na IKEA.pl, korzystając z zakładki „Sklepy”.

W trosce o rodziny

Już 1 sierpnia obchodzony będzie Światowy Tydzień Karmienia Piersią. IKEA również dba o rodziny, dlatego w swoich sklepach posiada udogodnienia, które mają zapewnić jak najlepsze doświadczenia zakupowe wszystkim jej członkom każdego dnia. Marka wspiera matki i ojców z dziećmi, oferując takie rozwiązania jak: pokoje do pielęgnacji niemowląt, pierwszeństwo obsługi przy kasach dla kobiet w ciąży i rodzin z małymi dziećmi, miejsca parkingowe dla rodzin blisko wejścia, przewijaki w toaletach damskich i męskich. W sklepach dostępne są także wózki zakupowe z miejscem dla dziecka oraz z pasami bezpieczeństwa i dodatkowe poręcze na schodach, dostosowane do wysokości dzieci.

Natomiast w Restauracji IKEA skorzystać można ze specjalnie ułożonego menu dla dzieci, wysokich krzesełek, kuchenek mikrofalowych do podgrzania własnego jedzenia dla najmłodszych czy miejsca do karmienia.