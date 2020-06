IKEA otworzyła zieloną przestrzeń w sercu Szczecinia

W samym sercu Szczecina, przy Placu Odrodzenia IKEA, swoje drzwi otwiera IKEA Dom Jutra. To wyjątkowe miejsce inspirujące do zmian i prezentujące, jak może wyglądać dom funkcjonujący z pełnym poszanowaniem natury. W jego przestrzeni mieszkańcy Szczecina odkryją przyjazne planecie rozwiązania, poznają eko praktyki i będą mogli aktywnie działać na rzecz zielonej przyszłości swojego miasta.

- Wszystko zaczyna się w domu. To wokół niego koncentruje się większość naszego życia - w domu jemy, odpoczywamy, bawimy się i uczymy. To tu kształtują się nasze przyzwyczajenia i nawyki. I można mieć wrażenie, że to, co robimy w domu kończy się na nim i zostaje za zamkniętymi drzwiami. Lecz to nieprawda. To, co robimy w domu ma potężne przełożenie na otaczający nas świat! Już w połowie roku wszyscy zaczynamy żyć na kredyt naszej planety. Dlaczego? Bo zużywamy wtedy zasoby naturalne przypadające na cały rok -każdego roku Dzień Długu Ekologicznego wypada coraz wcześniej. Możemy to zmienić, zaczynając od zmian we własnym domu - mówi Karol Tomczyk, Market Manager w IKEA Retail Polska.

I to właśnie dlatego IKEA postanowiła stworzyć otwarte dla wszystkich miejsce, w którym oprócz odpoczynku w pięknej, wyjątkowej przestrzeni, mieszkańcy Szczecina będą mogli dowiedzieć się, jak w prosty sposób sprawić, by ich dom i codzienne życie były bardziej przyjazne środowisku, a także zaangażować się w działania na rzecz zrównoważonej przyszłości miasta.

Zielona przestrzeń w sercu miasta

IKEA Dom Jutra został podzielony na kilka przestrzeni, z których każde pełni inne zadanie i funkcję. Już od progu mieszkańców wita Otwarta Kuchnia i Jadalnia, w których będą odbywały się cykle warsztatów z gotowania wegetariańskiego. W kolejnej przestrzeni, nazwanej Domową Farmą będzie można odkryć tajniki, zrównoważonych upraw, a potem zastosować je we własnym domu. Rośliny – warzywa i zioła, grzyby, oczyszczająca powietrze spirulina, wyjątkowo odżywcze mikroliście - to tylko część upraw i farm, których wzrost i rozwój będzie można obserwować każdego dnia. Wszystko jadalne i zdrowe, zasilane kompostowanymi odpadami i fusami po kawie z kuchni, by dawać przykład tego, jak każdy z nas może sprawić, aby w naszych domach nic się nie marnowało. Te niebywałe farmy roślin będą uprawiane nietradycyjnymi metodami: aeroponiczną i aquaponiczną, czyli bez użycia gleby, przy bardzo małym zużyciu wody i z wykorzystaniem symbiozy roślin z ozdobnymi rybkami. Każdą z farm i upraw w prosty sposób, przy pomocy dostępnych instrukcji, będzie można założyć we własnym domu.

Odpoczynek i edukacja

Po ciężkim dniu każdy gość IKEA Domu Jutra będzie mógł odpocząć i poprawić sobie nastrój w świetle domowego słońca, czyli instalacji świetlnej, imitującej światło słoneczne. Będzie można również sprawdzić na własnej skórze, za sprawą drugiej instalacji wykonanej z aż 100 żarówek, jak kolory światła wpływają na ciało i otoczenie. Będzie też praktycznie - w Strefie Tworzenia pod okiem stolarzy i projektantów będzie można dać drugie życie meblom, a w Planerowni, wspólnie z pracownikami IKEA zaprojektować funkcjonalną i przyjazną dla środowiska kuchnię, którą jednocześnie od razu będzie można zamówić. Usługa będzie dostępna bezpłatnie od lipca.