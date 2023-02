IKEA outdoor: nowości na wiosnę i lato

Sezon wiosna-lato tuż-tuż. IKEA zaprezentowała kolekcje mebli i dodatków do spędzania czasu na świeżym powietrzu.

Jak wynika z raportu „IKEA. Życie w domu” dla prawie połowy Polaków (48 proc.) możliwość relaksu i odpoczynku to najważniejsza cecha idealnego domu.

Co więcej, w porównaniu ze średnią częściej przyznajemy, że powinien on być także miejscem, które umożliwia nam kontakt z naturą (32 proc. vs świat 24 proc.).

Nowa letnia oferta IKEA to odpowiedź na te oczekiwania. Obejmuje sześć różnych serii stworzonych po to, by zachęcać ludzi do spędzania czasu na zewnątrz i czerpania z tych chwil jak najwięcej przyjemności.

Nowe propozycje mebli ogrodowych IKEA pozwolą stworzyć wymarzoną oazę, w której będzie można się zrelaksować lub spędzać czas z najbliższymi. Dekoracyjne oświetlenie pomoże natomiast przedłużyć promienie letniego słońca, by wieczory na balkonie czy tarasie mogły trwać aż do nocy. Dla osób szukających letniej spontaniczności IKEA przygotowała linię produktów, które można wziąć ze sobą, dokądkolwiek się wybieramy.

Kolekcja STRANDÖN sprawi, że leniwe chwile na plaży będą jeszcze przyjemniejsze. Lekkie i poręczne produkty aż się proszą, by zabrać je ze sobą. Parasol dający cień, składany miękki leżak w żywych kolorach czy osłona przed wiatrem i słońcem pomogą Ci wykorzystać lato w pełni.

Linia NÄMMARÖ oferuje nowoczesne meble modułowe, które można ze sobą dowolnie łączyć. Zostały zaprojektowane tak, by mogły zarówno łatwo wtopić się w otoczenie, jak i wyróżniać. Obejmuje m.in. leżaki i krzesła na długie, leniwe dni oraz sofy i stoły, które pozwolą Ci zaprosić gości na wielogodzinne kolacje. Projekty z tej kolekcji są lekkie, więc można je łatwo przenieść, jeśli potrzebujesz miejsca dla większej liczby gości lub zabrać ze sobą na wycieczkę w plener.

Luksusowa, a zarazem minimalistyczna, o ponadczasowym wzornictwie, a także wysokiej jakości – taka jest seria SEGERÖN. Od pojedynczych foteli, przez leżaki, sofy, aż po zestawy wypoczynkowe – ta kolekcja pomoże Ci stworzyć stylowe miejsce do spędzania wolnego czasu. Którego nie będzie się chciało opuścić.

Seria LÄCKÖ to nowoczesne spojrzenie na tradycyjne meble z kutego żelaza. Inspirację czystych, prostych kształtów projektant znalazł wśród gałęzi jabłoni. Meble te nie wymagają specjalnej konserwacji, główne materiały to lakierowana stal i technorattan, a dzięki ich lekkości i trwałości dobrze pasują na balkon, nawet ten najmniejszy. Z powodzeniem wniosą do Twojej przestrzeni romantyczną aurę, niczym z zaczarowanego ogrodu.

Nie wyobrażasz sobie sezonu letniego bez grillowania? IKEA przygotowała serię GRILLSKÄR, idealną dla tych, którzy lubią towarzyskie spotkania połączone z gotowaniem dla rodziny i przyjaciół. Kolekcja oferuje wytrzymałe, modułowe produkty do przygotowywania potraw, grillowania i zmywania. Zupełnie jak w Twojej domowej kuchni.

Produkty oświetlenia dekoracyjnego SOMMARLÅNKE powstały po to, by letnie wieczory mogły trwać jeszcze dłużej. Nastrojowe lampy i girlandy sprawią, że na zewnątrz będzie się chciało pozostać jak najdłużej.