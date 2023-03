IKEA pokazała kwietniowe nowości na wiosnę

Kwietniowe nowości IKEA inspirują do odpoczynku, relaksu, zachowania równowagi życiowej i kontaktu z naturą. W duchu zrównoważonego rozwoju.

Kwietniowa oferta IKEA przenosi do krainy harmonii i spokoju. Od wszechstronnych przedmiotów codziennego użytku po rzeczy kojarzące się z ciepłymi, słonecznymi dniami.

Kwietniowe propozycje IKEA pełne są prostych dodatków w przygaszonych, delikatnych barwach, które pomogą nam się zrelaksować.

Skandynawska marka postawiła na proste, minimalistyczne wzornictwo i naturalne materiały.

Wśród nowych propozycji są także przemyślane meble, ułatwiające utrzymanie porządku w przestrzeniach domowych i ich urządzenie w oparciu o różne funkcje.

Według raportu „IKEA. Życie w domu 2022” 52% Polaków uważa swój dom za źródło dobrego samopoczucia psychicznego. Jeżeli chodzi o wystrój i aranżacje, IKEA jest ekspertem. Aby odświeżyć nasze wnętrza i poczuć zmianę wystarczą drobiazgi. Kwietniowe nowości IKEA inspirują do odpoczynku, relaksu, zachowania równowagi życiowej i kontaktu z naturą.

Kontakt z naturą

Kontakt z naturą ma nieoceniony wpływ na nasz nastrój, a nawet zdrowie psychiczne. Polacy w raporcie „IKEA. Życie w domu 2022” wskazali ten element jako drugą najważniejszą cechę idealnego domu, jako pierwszą podali możliwość odpoczynku/relaksu. Wszystko stanie się lżejsze i przyjemniejsze, gdy otoczymy się kwiatami. W oczekiwaniu na letnią aurę za oknem, możemy wprowadzić trochę świata przyrody do naszych wnętrz.

Kwietniowe propozycje IKEA pełne są prostych dodatków w przygaszonych, delikatnych barwach, które pomogą nam się zrelaksować. Proste akcesoria z serii SOMMARFLOX – serwetki, obrusy czy nawet szklanki, uzupełnione akwarelami spod pędzla Emmy Prowse, zamienią twoją kuchnię i jadalnię w pełną świeżości, wszechstronnie urządzoną przestrzeń. Prosta i stylowa lampa FYRTIOFYRA zawieszona nad stołem nada przyjemne, skupione światło, w sam raz do obiadu lub kolacji.

Kwietniowe nowości IKEA na wiosnę, fot. mat. prasowe

Skandynawska marka wprowadza zaprasza wiosnę również do sypialni. W towarzystwie jednobarwnych poduszek i prześcieradła malowane akwarelami polne kwiaty pokrywające komplet pościeli LÖNNHÖSTMAL zamieniają sypialnię w niezwykle przyjemne miejsce. Kwiaty, oprócz ogrodu, nigdzie nie wyglądają piękniej niż w wazonie. Zestaw dwóch wazonów PELARRÖNN będzie wyjątkową ozdobą bez względu na to, gdzie je ustawimy.

Coś dla duszy i oka

Ładne rzeczy zasługują na to, by je podziwiać. IKEA doskonale zdaje sobie sprawę, że aby odmienić swoje wnętrza wystarczą drobiazgi. Spojrzenia wszystkich przyciągną bawełniane poszewki DVÄRGNARV i TÅGHAKMAL ręcznie tkane i wyszywane przez rzemieślniczki z indyjskiego przedsiębiorstwa społecznego Rangsutra.

W neutralnej kolorystyce jest coś nostalgicznego i pokrzepiającego. Proste, minimalistyczne wzornictwo i naturalne materiały ukoją nasze nerwy i dadzą odpocząć od wszechobecnych bodźców wprowadzając harmonię do naszych wnętrz.

Kwietniowe nowości IKEA na wiosnę, fot. mat. prasowe

IKEA stawia na jakościowe i wytrzymałe materiały w przystępnych cenach. Piękne i eleganckie jutowe poszewki na poduszki KORALLBUSKE w wyraziste pasy idealnie wpasują się w każde wnętrze, a ręcznie wyplatany wełniany dywan VÄGNÄT będzie wspaniałym dodatkiem nie tylko w pokoju dziennym, ale również w jadalni, ponieważ materiał, z którego go wykonano jest odporny na zabrudzenia. W takim otoczeniu z łatwością przyjdzie się nam zrelaksować.

Nowe krzesło PERSBOL to lite drewno i charakterystyczne skandynawskie wzornictwo czynią ten ponadczasowy mebel doskonałym przykładem prawdziwego rzemiosła. Widoczne gołym okiem słoje dodają mu autentyczności, ciepła i rzemieślniczego charakteru.

Nie ma harmonii bez porządku

Jak pokazuje ostatni raport „IKEA. Życie w domu”, aż 79% Polaków doświadcza frustracji z chaosem w ich otoczeniu, z czego jako najczęstszy powód niezadowolenia podawano nieuporządkowany lub niewysprzątany dom oraz brak miejsca na przechowywanie. W IKEA znajdziemy oczywiście bardzo dużo sprytnych rozwiązań do przechowywania i organizacji, ale tym razem w nowościach pojawiły się prawdziwe perełki.

Proste akcesoria IKEA PÅLYCKE to zupełnie nowe przestrzenie, które możemy eksplorować w swojej kuchni. Pomagają wykorzystać więcej miejsca na przechowywanie, łatwo je zamocować i zdjąć z półek, bez potrzeby wiercenia otworów. Pasują do większości mebli, ponieważ klips montażowy można zginać.

Wyjątkowym przedmiotem w wiosennych nowościach IKEA jest bez wątpienia stolik OLSERÖD, który może pełnić wiele funkcji dzięki odczepianemu blatowi. Zjemy na nim obiad, popracujemy przy laptopie, a odwracając go na bok zyskujemy stolik kawowy. To mebel idealny dla niedużych wnętrz. Posiada tekstylną kieszonkę, gdzie możemy odłożyć pilot do telewizora, telefon albo książkę.

Obecnie pokój dzienny coraz rzadziej służy wyłącznie do odpoczywania – odgrywa też rolę miejsca, w którym pracujemy, zasiadamy do posiłku i spotykamy się z przyjaciółmi. Stoliki OLSERÖD powstały z myślą o mniejszych domach, w których do urządzenia ograniczonej przestrzeni potrzebne są przemyślane meble — wyjaśnia Gustav Carlberg, projektant.

Nowości dostępne są w sklepach, na stronie IKEA.pl oraz w Aplikacji Mobilnej IKEA od 1 kwietnia 2023 roku.