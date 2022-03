IKEA pokazała wiosenno-letnie nowości. Jak zawsze w duchu zrównoważonego rozwoju

IKEA pokazała wiosenno-letnie nowości, wśród których znalazły się ekologiczne tkaniny oraz świecie wykonane z roślinnych wosków, stworzone we współpracy z projektantką Ilse Crawford.

IKEA wierzy, że zapachy przyczyniają się do tworzenia i wzmacniania atmosfery danej przestrzeni. Mogą wpływać na to, jak się czujemy – na stan naszego umysłu, czy to poprzez poczucie energii, skupienia, czy też, co najważniejsze, spokoju. Dlatego też razem z Ilse Crawford marka stworzyła nową linię świec.

– Chcieliśmy, aby za pomocą zapachów nasz dom instynktownie kojarzył się z naturalnością. Jest to szczególnie ważne dla osób na całym świecie, które mieszkają w gęsto zabudowanych miastach i nie mają bezpośredniego dostępu do przyrody – mówi Ilse Crawford, projektantka.

Świece palą się do 50 godzin i są przyjazne planecie, ponieważ wykonane zostały z wosku roślinnego. Od kwietnia dostępne będą w szklanych pojemnikach, a w późniejszych miesiącach kupimy je również w ozdobnych, ceramicznych opakowaniach. Nie tylko więc pięknie wyglądają, ale można je również ponownie wykorzystać – jako szkatułkę lub napełnić ponownie, dzięki czemu nic się nie marnuje.

Wśród nowości szwedzkiej marki znalazły się również tkaniny, w tym komplet pościeli DYTÅG wykonany w 100% z odnawialnego lnu. Tkanina została fabrycznie wyprana, dzięki czemu jest wyjątkowo przyjemna w dotyku. Oznacza to również, że zachowa swój kształt i kolor oraz nie będzie się kurczyła. Len z wiekiem polepsza swoją jakość: im częściej jest prany i używany, tym staje się bardziej miękki i przyjemny. Produkt jest również zgodny z misją IKEA, aby do 2030 roku korzystać z materiałów w 100% odnawialnych lub pochodzących z recyklingu.

W ofercie skandynawskiej marki znalazły się również kamionkowe naczynia z serii OMBONAD oraz lampa/głośnik Bluetooth z funkcją Spotify Tap playback™ VAPPEBY.