IKEA postawiła na wyjątkową współpracę. Razem stworzyli kolekcję świec... przywołującą wspomnienia

Nie tylko wystrój wnętrz wpływa na to, jak czujemy się w nim czujemy. Ogromną rolę odgrywa to, czego nie widzimy- zapach. Każde wnętrze pachnie w swój wyjątkowy, indywidualny sposób. Świece Osyling od IKEA i Bena Gorhama powstały po to, żeby przywoływać wspomnienia, gdziekolwiek jesteśmy.

Zapachy mają silny wpływ na nasz nastrój i emocje. Unoszący się w powietrzu aromat cynamonu może sprawić, że poczujemy atmosferę związaną ze świętami. Zapach sosen i ogniska przywołuje myśli o niezapomnianych wakacjach, a powiew świeżo wypranej pościeli może sprowadzić nas z powrotem do domu rodzinnego. To, co odczuwają nasze zmysły ma ogromną moc przywoływania wspomnień i wpływa na to, że dobrze czujemy się w danym miejscu. Ta właśnie wiedza była inspiracją przy tworzeniu kolekcji OSYNLIG, która powstała we współpracy z Benem Gorhamem, twórcą luksusowych zapachów i założycielem domu mody Byredo.

Ben wychował się w Toronto i Nowym Jorku, ale w młodym wieku powrócił do Szwecji – kraju, w którym się urodził, aby rozpocząć karierę zawodowego koszykarza i uczęszczać do szkoły artystycznej. Marka Byredo stała się znana ze stosowania prostych, surowych składników najwyższej jakości i uderzająco minimalistycznego opakowania. Ma ona na koncie współpracę m.in. z domem mody Off-White Virgila Abloha, marką Oliver Peoples i koszykarzem Russellem Westbrookiem, a jej asortyment został rozszerzony o galanterię skórzaną i akcesoria. IKEA razem z Benem postanowiła wykorzystać moc zapachów, by stworzyć niewidzialny design, wpływający na nastrój i komfort życia w domu.

- Zapach jest bardzo ważną częścią domu, stwarza poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Staraliśmy się stworzyć serię zapachów, przywołujących myśli i wspomnienia – mówi Ben Gorham.

OSYNLIG, po szwedzku "niewidzialny", to kolekcja 13 świec zapachowych, które zostały stworzone, by potęgować wrażenia związane z przyjemnością przebywania w domu oraz przywoływać emocje – od nostalgii za tym, co było kiedyś, po marzenia o tym, co może zdarzyć się w przyszłości. Do opracowania zapachów IKEA zaprosiła studentów z Royal College of Art, aby zbadali potencjał niewidzialnego designu i to, że nie tylko wygląd domu wpływa na to, jak się w nim czujemy. Wspólnie stworzyli prototypy produktów, które wykorzystywały światło, dźwięk i zapach do przekształcenia przestrzeni. Miało to duży wpływ na ostateczny wygląd kolekcji.

- Niewidzialny design jest tym, co dopełnia dom. Nieuchwytne elementy, takie jak oświetlenie, nastrój i atmosfera, umożliwiają stworzenie naprawdę emocjonalnego, interesującego otoczenia. To właśnie ten pomysł sprawił, że zacząłem inaczej myśleć o moim własnym domu i możliwościach, jakie mieliśmy przy tworzeniu OSYNLIG. Nigdy nie chodziło po prostu o stworzenie świec zapachowych, a raczej o zachęcanie ludzi do wykorzystywania wspomnień oraz rzeczy abstrakcyjnych do urządzania własnych domów – mówi James Futcher, lider kreatywny w IKEA.

Ręcznie wykonane, ceramiczne naczynia, w których umieszczono świece, zostały dopasowane do zapachów. Każde z nich jest szkliwione dwoma kolorami wybranymi przez Bena Gorhama. Kiedy opakowanie będzie już puste, możemy wykorzystać je ponownie np. do przechowywania drobiazgów czy jako kubek. Ceramiczna pokrywka może służyć np. do gaszenia świecy lub jako podstawka. To ważna cecha demokratycznego designu IKEA, którego integralną częścią są zrównoważony rozwój i dbanie o środowisko.

13 zapachów zostało podzielonych na trzy kategorie: świeże, kwiatowe oraz drzewne. Przy tak szerokim wyborze, każdy znajdzie coś dla siebie. Można zakochać się w jednym z wariantów lub pozwolić im się połączyć, zapalając jednocześnie kilka świec.

Kolekcja pojawi się w sklepach IKEA i na IKEA.pl już od listopada.