IKEA przedłuża lato i wprowadza nowości pełne ciekawych wzorów

IKEA przedłuża lato i wprowadza ofertę pełną nowości, żywych kolorów, geometrycznych wzorów, szkła, a także kwiatów, miedzianych garnków oraz miękkich tekstyliów.

Warto zatrzymać się na chwilę i przenieść na skąpane słońcem łąki za miastem, spędzić beztroskie chwile wśród dzikich kwiatów. A gdyby tak dało się odtworzyć to nostalgiczne uczucie we wnętrzu ? Nowa pościel TIMJANSMOTT z kwiatowym nadrukiem oraz stolik OLDERDALEN tworzą przytulną, rustykalną atmosferę, dzięki tradycyjnym wzorom, pastelowej kolorystyce i materiałom, które pięknie ze sobą współgrają.

Unikalna, ręcznie robiona dekoracja ścienna IGELSTORP wykonana z włókien bananowca doda naturalności i świeżości wnętrzu. Każdy egzemplarz został ręcznie wypleciony przez rzemieślniczki z przedsiębiorstwa społecznego w Indiach.

IKEA, w różnych regionach świata, od dawna wspiera i współpracuje z przedsiębiorstwami społecznymi, których celem jest poprawienie warunków życia osób z grup szczególnie narażonych na wykluczenie, z czego większość stanowią kobiety. Cieszymy się, że coraz więcej naszych produktów powstaje przy udziale takich właśnie miejsc. Dzięki temu nie tylko wywieramy pozytywny wpływ społeczny, poszerzając dostęp do godnej pracy, dla tych osób, które najbardziej jej potrzebują, ale również otrzymujemy w zamian piękne i wartościowe produkty, jedyne w swoim rodzaju i wytworzone z troską o lokalne społeczności – podkreśla Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail Polska.

W kolorowych szklanych wazonach GRADVIS, zaprojektowanych przez Inmę Bermúdez, umieśćmy polne kwiaty, aby jeszcze chociaż przez chwilę móc cieszyć się ich obecnością.

Również domowe rośliny docenią przeszklone doniczki. Kolekcja wazonów o miękkich geometrycznych kształtach i kojących, łagodnych kolorach będzie prezentować się zjawiskowo też bez żadnych roślin. .

Nowości IKEA pełne są oryginalnych kształtów i ciekawych wzorów, czyli tego, co przyda się w naszym otoczeniu aby oderwać myśli oraz skupić się na czymś zabawnym.

Projektantka Hannah Wilcox, która swoimi oryginalnymi wzorami nadała przedmiotom zabawnych akcentów, czerpie inspiracje nie tylko z natury, ale także z wizyt w muzeach i galeriach sztuki. Wszędzie dostrzega kształty oraz wzory. Kiedy podczas lockdownu przebywała w Dublinie, regularnie odwiedzał ją bury kot, który pewnego razu wprosił się do domu, a teraz spotkamy jego podobiznę na tkaninach i innych przedmiotach IKEA. Na przykład na pościeli PURPURBRÄCKA w towarzystwie innych zwierząt o zabawnych kształtach, na tacy HAJMAL czy pudełkach do przechowywania DRÖNA.

Mam nadzieję, że ta kolekcja wszystkim się spodoba. Myślę, że kupienie do domu czegoś zabawnego i ekscentrycznego to świetny sposób na poprawę nastroju. Prostota i zastosowanie jednego koloru sprawiają, że ta kolekcja może trafić w gusta wielu ludzi i pasować do różnych wnętrz – mówi Hannah Wilcox, projektantka.