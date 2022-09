IKEA stworzyła kolekcję z... zespołem Swedish House Mafia

IKEA stworzyła limitowaną kolekcję z myślą o młodych, ambitnych twórcach, którzy potrzebują niedrogich, funkcjonalnych i dobrze zaprojektowanych rozwiązań w wyposażeniu wnętrz, aby skupić się jak najbardziej na procesie twórczym. Do współpracy przy kolekcji grupę Swedish House Mafia.

Jeszcze nie tak dawno byliśmy w sytuacji, gdzie kuchnia musiała nam też służyć np. za biuro, a wolne miejsce w salonie pełniło rolę np. siłowni. Okazało się, że jesteśmy w stanie sobie z tym poradzić, odkrywaliśmy nasze mieszkania na nowo. Pomieszczenia w naszych domach spełniają różnorakie funkcje – nie tylko te domyślne jak sypialnia, kuchnia, łazienka – i zawsze tak było, pandemia sprawiła tylko, że dostrzegliśmy ich większy potencjał. Kolekcja OBEGRÄNSAD odpowiada na potrzebę stworzenia inteligentnej przestrzeni przeznaczonej do tworzenia, grania i słuchania muzyki, przy jednoczesnym wspieraniu rozwiązań technologicznych. Niemniej, doceni ją każdy, nie tylko muzycy – dzięki uniwersalności tych produktów oraz ich minimalistycznemu stylowi i wszechobecnej czerni będzie pasować do każdego wnętrza.

Biurko OBEGRÄNSAD powstało specjalnie z myślą o potrzebach twórców muzyki, którzy pracują w domu. Wyposażone jest w podstawki na głośniki – tak, aby źródło dźwięku znajdowało się na wysokości uszu. Podstawki można nabyć też osobno – pasują do każdego innego biurka czy półki, a regulowane mocowanie sprawia, że sprawdzą się też w przypadku grubszych półek. Szeroka, wysuwana spod blatu półka to idealne miejsce na klawiaturę MIDI i sposób na oszczędzenie miejsca na biurku. Wśród mebli z tej kolekcji na wyróżnienie zasługuje także regał OBEGRÄNSAD, czyli zremiksowana wersja regału KALLAX – ulubieńca DJ-ów, ale o wyższej wysokości – jeszcze lepszej do miksowania, ale także z dodatkowym miejscem np. na wzmacniacze i płyty. To, co kiedyś wymagało profesjonalnego studia, teraz można zrealizować w zaciszu swojego domu, nie tylko dzięki dostępnej technologii, ale też praktycznie urządzonemu wnętrzu. Klasyczna, czarna estetyka kolekcji pozwoli dopasować jej elementy do każdego stylu.

Ograniczony budżet, nieograniczona kreatywność

„Obegränsad” to po szwedzku „nieograniczony”. Taka właśnie jest najnowsza kolekcja powstała we współpracy z grupą Swedish House Mafia – nieograniczona w swej kreatywności i potencjale. Członkowie zespołu z wielkim entuzjazmem brali udział w procesie jej powstawania mając w pamięci swoje własne początki z muzyką, kiedy nie mogli pozwolić sobie na specjalistyczny sprzęt i udogodnienia: „Używaliśmy tego, co mieliśmy pod ręką i improwizowaliśmy, żeby móc łatwiej tworzyć muzykę w naszych domach”.

OBEGRÄNSAD odpowiada na potrzeby domorosłych twórców muzyki, a także innych pomysłowych umysłów z ograniczonym budżetem, ale nieograniczoną kreatywnością, chcących tworzyć w domu. A jeśli zechcemy zabrać naszą pasję ze sobą w kolekcji OBEGRÄNSAD znajdziemy aż cztery torby zaprojektowane z myślą o różnych potrzebach. Duża, sześcienna torba pomieści np. kolekcję płyt winylowych lub sprzęt, który musimy zabrać ze sobą w trasę. Uniwersalna torba z długim ramieniem, zapięciem i licznymi przegródkami to idealne rozwiązanie, aby nasz komputer, słuchawki i inne przedmioty do tworzenia były zawsze na swoim miejscu, kiedy potrzebujemy szybko po nie sięgnąć. Kto powiedział, że w rzeczach artysty musi panować chaos? Większa torba z suwakiem i kolejna na ramię to jeszcze więcej możliwości przechowywania i bezpiecznego przenoszenia naszych rzeczy – sprawdzą się nawet na zakupach i w podróży, są stworzone z wytrzymałego materiału pochodzącego w min. 60% z recyklingu i każda z nich kosztuje około 20 zł. Minimalistyczny, druciany stojak na płyty nie tylko wyeksponuje naszą kolekcję, ale pomoże także w ich organizacji. To sprytny produkt, dzięki któremu można niewielkim kosztem odmienić swoje pomieszczenie. Niech nasza miłość do winyli zajmie w domu odpowiednie miejsce.

Muzyka naszego wnętrza

Proces twórczy to nie tylko pasja, ale też praca, po której potrzebujemy odpocząć, nabrać sił przed kolejną sesją, a miejsce, w którym tworzymy ma nas także inspirować do rozwijania naszych talentów. Otoczmy się swoją muzyką, wyjątkowymi – bo własnymi kompozycjami płynącymi z gramofonu OBEGRÄNSAD, doceńmy swoją pracę. Kolekcja OBEGRÄNSAD obejmuje również produkty, które pomogą się nam zrelaksować i posłuchać muzyki. Mieszanka odpowiedniego oświetlenia – w tym nastrojowe światło w zegarze OBEGRÄNSAD – i miękkie elementy wystroju, takie jak futrzany dywan, pled czy miękki pokrowiec na poduszkę pomogą zbudować w tym miejscu odpowiedni ku temu nastrój.

Światło w naszej domowej pracowni jest nie mniej ważne niż to na scenie. Dlatego w kolekcji nie mogło zabraknąć propozycji oświetleniowych. Przyciemniana lampa biurkowa LED pracuje w trzech różnych trybach jasności. Podłogowe i ścienne lampy LED tworzą przyjemną dla pracy atmosferę. Lampa ścienna posiada aż pięć programów oświetleniowych oraz pętlę wszystkich programów, która tworzy inspirujący pokaz, pobudzając kreatywność artystów.

„Projekt powstał z myślą o tworzeniu, graniu, zabawie czy choćby tylko o budowaniu nastroju. Swedish House Mafia słynie ze swoich niesamowitych pokazów świateł podczas występów na żywo. Chcieliśmy odtworzyć efekt tych pokazów w warunkach domowych” – mówi projektant Friso Wiersma.

Pojawieniu się kolekcji OBEGRÄNSAD towarzyszy konkurs „Muzyka Twojego wnętrza”, w którym członkowie klubu IKEA Family będą mogli wygrać gramofony, torby na ramię i inne akcesoria pochodzące z kolekcji.