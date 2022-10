IKEA wprowadziła nowe produkty gamingowe

Gaming w ostatnich latach stał się czymś więcej niż tylko sposobem na spędzanie wolnego czasu, teraz to również ciekawy pomysł na hobby, a nawet profesjonalną karierę. Opowiadając na zróżnicowane potrzeby graczy na całym świecie, IKEA stworzyła asortyment mebli i akcesoriów gamingowych.

IKEA wprowadziła kolejne produkty gamingowe we współpracy z marką Republic of Gamers (ASUS ROG).

Jon Karlsson, IKEA: "Chcemy, aby nasze produkty oferowały lepszą ergonomię i funkcje, aby gracze mogli stać się jeszcze lepsi w tym, co robią, ale aby ich ciała na tym nie ucierpiały".

IKEA nawiązała współpracę z prawdziwym ekspertem w świecie gier – marką Republic of Gamers (ASUS ROG). Wzbogaciło to pomysły IKEA o cenne spostrzeżenia, które wykorzystywane są przy rozwijaniu serii, która cały czas rośnie.

Najlepszymi ekspertami są jednak sami gracze – dlatego IKEA dążąc to stworzenia jak najlepszych produktów dla gamerów to przede wszystkim ich zapytała jakie mają potrzeby. Badaniem zostali objęci gracze z każdego zakątka świata. W całym zamyśle tworzenia produktów wspierających rozgrywkę, chodzi o to, aby zapewnić komfort oraz ułatwić rozwijanie pasji, niezależnie od warunków czy budżetu. Dlatego w ofercie znajdziemy idealne rozwiązania dla każdego gracza zarówno profesjonalisty, jak i początkującego.

Gra na najwyższych obrotach

Odnalezienie najlepszego dla nas rozwiązania gamingowego to nie lada wyzwanie. W grze spędza się czasem więcej niż kilka godzin. Pod uwagę należy wziąć wiele parametrów m.in. sposób konstrukcji, wymiary oraz możliwość regulacji czy materiał z jakiego wykonany jest mebel.

Nowy, ergonomiczny fotel gamingowy STYRSPEL od IKEA, fot. IKEA

Dobre siedzisko z właściwym podparciem dla kręgosłupa jest priorytetem. Podczas wielogodzinnych rozgrywek musi być nam wygodnie. Nowy, ergonomiczny fotel gamingowy STYRSPEL nada się idealnie. Został zaprojektowany z uwzględnieniem cennych wskazówek od profesjonalnych graczy. Ich wkład w połączeniu z wiedzą ekspertów IKEA na temat mebli i ich praktyczności, zaowocował powstaniem mebla, który łączy w sobie najważniejsze funkcje, duży komfort i nowoczesny design. To krzesło zapewni idealne podparcie kręgosłupa na każdym levelu. Wyregulujmy głębokość oraz wysokość siedziska i zagłówka, usiądźmy wygodnie i poczujmy, jak zmniejsza się napięcie karku i ramion. Dzięki możliwości dowolnej regulacji nie tylko oparcia, ale także podłokietników, które podążają za naszymi ruchami, będziemy mieli poczucie całkowitej wygody. Kolejną ważną cechą jest wykorzystanie materiału siatkowego, który przepuszcza powietrze, dzięki czemu zapewnia chłód, zwłaszcza podczas rozgrywek, w których emocje sięgają zenitu. Bezpieczne kółka mają wrażliwy na nacisk mechanizm hamulca, który utrzymuje krzesło w miejscu, gdy wstajemy i zwalnia się automatycznie, gdy siadamy. Podstawa fotela zapewnia zarówno ruch, jak i stabilność, a także działa jako podnóżek.

Chcemy, aby nasze produkty oferowały lepszą ergonomię i funkcje, aby gracze mogli stać się jeszcze lepsi w tym, co robią, ale aby ich ciała na tym nie ucierpiały – bo gaming to także sport i tutaj również trzeba dbać o aspekty fizyczne – mówi Jon Karlsson, projektant IKEA.

Akcesoria godne mistrza

Czasem o wygranej decyduje drobnostka. Tak samo, drobne akcesoria mogą pomóc w osiągnięciu jak najwyższych wyników. W asortymencie IKEA dla gamerów znajduje się wiele gadżetów w korzystnych cenach, które idą w parze z wysoką jakością. Dzięki prostemu stojakowi na słuchawki LÅNESPELARE utrzymamy porządek na biurku, wyeksponujemy nasz sprzęt, ale przede wszystkim będziemy mieć go pod ręką, gdy rozpocznie się gra. Uchwyt na kabel myszki z tej samej serii utrzymuje porządek i zapewnia pełną swobodę ruchów potrzebną do wygrania gry, kiedy liczy się każda setna sekundy, a nie chcemy, aby jakieś kable nam przeszkadzały. Szeroka i długa podkładka na mysz i klawiaturę sprawdzi się dla tych, którzy chcę je mieć na tej samej twardej, gładkiej powierzchni. Dla szukających większej wygody zagłówek turystyczny LÅNESPELARE zapewni dodatkowe wsparcie karku i można go przymocować do fotela. Przyda się także uchwyt na kubek z tej samej serii. Można go łatwo przymocować do biurka i mieć pod ręką jakiś orzeźwiający napój - w bezpiecznej odległości zarówno od klawiatury, jak i myszki.

Komoda na kółkach z szufladami UPPSPEL, w której można przechowywać np. komputerowe akcesoria, pozwoli utrzymać porządek w strefie gamingowej i jeszcze bardziej skupić się na grze. Zamontowane po bokach komody haczyki ułatwią zapanowanie nad kablami. Łatwe do montażu i demontażu tablice perforowane, gdzie dzięki 2 elastycznym paskom można łatwo przymocować rzeczy, takie jak baterie, kable, kontrolery do gier lub inny sprzęt gamingowy, sprawią, że wszystko będzie pod ręką. Lampka pierścieniowa to must have każdego twórcy internetowego. Bez wychodzenia z własnego pokoju można uzyskać efekt jak z profesjonalnego studia.

Artykuły z gamy gamingowej wpisują się w koncepcję IKEA, która zakłada tworzenie ciekawie zaprojektowanych, funkcjonalnych, dobrych jakościowo artykułów, przyjaznych dla środowiska i jednocześnie przystępnych cenowo.