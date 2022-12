IKEA wycofuje z rynku krzesło obrotowe ODGER w kolorze antracytowym. Ze względu na ryzyko upadku i odniesienia obrażeń

IKEA wycofuje z rynku krzesło obrotowe ODGER w kolorze antracytowym ze względu na ryzyko pęknięcia podstawy krzesła, a tym samym upadku i odniesienia obrażeń.

IKEA wycofuje z rynku krzesło obrotowe ODGER w kolorze antracytowym z oznaczeniem daty produkcji do 2221 włącznie (pierwsze dwie cyfry oznaczają rok, a dwie kolejne tydzień produkcji).

Związane jest to z ryzkiem pęknięcia podstawy krzesła, a tym samym upadku i odniesienia obrażeń.

IKEA prosi wszystkich klientów, którzy kupili krzesło obrotowe ODGER w kolorze antracytowym z oznaczeniem daty produkcji do 2221 włącznie, aby niezwłocznie przestali go używać i zwrócili je do najbliższego sklepu IKEA w celu otrzymania pełnego zwrotu kosztów zakupu. Dowód zakupu (paragon) nie jest wymagany.

IKEA wycofuje z rynku krzesło obrotowe ODGER w kolorze antracytowym, fot. mat. prasowe IKEA

Nazwę produktu i oznaczenie daty produkcji można znaleźć pod siedziskiem, odlane w materiale, z którego zostało wykonane.

"IKEA opracowuje swoje produkty przy zachowaniu rygorystycznych zasad oceny ryzyka i przeprowadzania testów bezpieczeństwa, aby mieć całkowitą pewność, że oferowane produkty są zgodne z przepisami i normami obowiązującymi we wszystkich krajach, gdzie prowadzona jest ich sprzedaż. Mimo to dotarły do nas informacje, że w przypadku krzeseł obrotowych ODGER w kolorze antracytowym z oznaczeniem daty produkcji do 2221 włącznie istnieje ryzyko pęknięcia podstawy" - czytamy w oficjalnym komunikacie firmy.