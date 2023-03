IKEA z kolekcją inspirowaną mieszanką kultur Ameryki Łacińskiej

We współpracy z dziewięciorgiem artystów, którzy wnieśli swoje doświadczenia związane ze sztuką, modą, projektowaniem i architekturą, powstała wyjątkowa kolekcja IKEA ÖMSESIDIG - inspirowana kulturą latynoamerykańską.

IKEA od lat poszerza swoją wiedzę na temat życia w domu ludzi na całym świecie. Co roku przeprowadza badania i publikuje obszerny raport na ten temat, co czyni markę ekspertem w dziedzinie odpowiadania na oczekiwania i potrzeby mieszkańców nawet najodleglejszych krajów świata. Z okazji otwarcia sklepów na nowych rynkach w Ameryce Łacińskiej (w tym w Chile, Kolumbii i Peru) wypuszcza kolekcję, która składa hołd mieszance kultur tego regionu.

- Ta kolekcja to dla nas prawdziwy powód do dumy. Fascynują nas nowe kraje, ludzie i projektanci. Artyści, których zaprosiliśmy do współpracy, są wschodzącymi gwiazdami w różnych dziedzinach twórczości. Wspólnie z nimi zaprojektowaliśmy przedmioty, które łączą w sobie demokratyczne wzornictwo IKEA z lokalnymi tradycjami typowymi dla Ameryki Łacińskiej – mówi Tjeerd van Waijenburg, kierownik ds. projektowania asortymentu i produktów IKEA.