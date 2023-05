IKEA z kolekcją stworzoną w hołdzie tradycyjnemu rzemiosłu

Najnowsza kolekcja IKEA, linia MÄVINN, powstała we współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi z różnych części Azji, które zapewniają zatrudnienie osobom w trudnej sytuacji życiowej. Ta kolekcja to hołd dla rzemiosła i kunsztu.

Kolekcja MÄVINN składa się z 20 ręcznie robionych przedmiotów, wykonanych wspólnie z siedmioma firmami społecznymi w całej Azji, które zapewniają miejsca pracy dla ludzi z obszarów wiejskich i tych, którzy najbardziej ich potrzebują. W linii znajdziemy m.in. kosze, dywaniki, abażur, fartuch, torby, poszewki na poduszki, organizer ścienny i wiele innych. Wykonane z resztek dżinsu, włókien naturalnych i ręcznie plecionych tkanin przedmioty prezentują oryginalne hafty i detale, co w efekcie nadaje im wyjątkowości i oryginalności.

Większość z tych materiałów pozyskiwana jest lokalnie w Bangladeszu, Indiach, Tajlandii i Wietnamie, gdzie znajdują się przedsiębiorstwa społeczne, z którymi współpracuje IKEA. Materiały z włókien naturalnych są wybierane ze względu na ich trwałość i odnawialność, a także potencjał tworzenia miejsc pracy zarówno przy pozyskiwaniu, jak i produkcji. Stworzenie tej kolekcji wymagało umiejętności oraz doświadczenia utalentowanych tkaczy i rzemieślników, dlatego powstała ona przy współpracy z takimi przedsiębiorstwami społecznymi jak: Classical Handmade Products z Bangladeszu; Spun, Ramesh Flowers oraz Industree P.T. z Indii; Saitex z Wietnamu oraz Doi Tung z Tajlandii.

Naszym początkowym pomysłem było podkreślenie rzemiosła i wysunięcie na pierwszy plan osoby, która wykonała produkt. To skłoniło nas do myślenia o doświadczeniu, jakim jest wizyta na lokalnym targu, gdzie można znaleźć ciekawe przedmioty i ludzi sprzedających swoje rękodzieła. Każdy przedmiot ma charakterystyczny wygląd i rustykalny charakter, co nadaje im wyjątkowości – mówi Paulin Machado, projektantka w IKEA of Sweden.