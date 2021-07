IKEA z kolekcją z okazji 60-lecia marki w Polsce

IKEA w swojej najnowszej kolekcji HUSLIÅ nawiązuje do wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 60-lecie współpracy z Polską. Limitowana seria produktów, inspirowanych tradycyjnymi łowickimi wzorami to element kampanii, której celem było przybliżenie historii oraz istoty tej długoletniej przyjaźni.

Początki wspólnej historii szwedzkiej marki i Polaków sięgają 27 stycznia 1961 roku, kiedy założyciel IKEA Ingvar Kamprad złożył pierwsze zamówienie w polskiej fabryce na dostawę 500 krzeseł ÖGLA z drewna bukowego. Od tamtego wydarzenia minęło już 60 lat, a wyjątkowe relacje rozwinęły się na wiele różnych działań – sprzedaż, zarządzanie centrami handlowymi, produkcję, współpracę z dostawcami zewnętrznymi, a nawet wytwarzanie zielonej energii.

Kolekcja HUSLIÅ to ukoronowanie owocnej współpracy i jednocześnie możliwość wprowadzenia do polskich domów odrobiny tradycyjnych wzorów, połączonych ze skandynawskim wzornictwem. Rodzinne, lokalne rzemiosło oraz ludowy deseń są podstawą tej serii. Została ona wyprodukowana w 100 proc. w Polsce i będzie dostępna tylko na lokalnym rynku.

Wzory łowickie znane są nie tylko w Polsce, ale również w całej Europie. Nic więc dziwnego, że to właśnie one stały się inspiracją dla projektantów IKEA przy tworzeniu kolekcji HUSLIÅ dla naszych klientów. W mocnych kolorach czerwieni, żółci, błękitu i zieleni odnajdujemy powrót do korzeni,

a w motywach florystycznych i barwnych kogutach możemy dostrzec szacunek dla polskiej wsi oraz kunsztu rękodzieła. Płynność kształtów oraz kolorów pozwala na elastyczną pracę z nimi – w przypadku owej kolekcji, projektanci postanowili zaprezentować wzory także na artykułach wyposażenia wnętrz. W produktach HUSLIÅ możemy znaleźć również bardzo mocne odniesienie do trendu lat 70-tych, który w przyszłym sezonie będzie silnie widoczny – komentuje Jarosław Pietrzak, Lider ds. Krajowych Kampanii Komercyjnych IKEA.

W skład kolekcji wchodzą: ulubiony przez klientów fotel STRANDMON wraz z podnóżkiem, mały fotel STRANDMON dla dzieci, kultowy dla IKEA stolik LACK, konik DALARNA, papierowe serwetki oraz świeca w szklanym naczyniu. Wybór produktów nie był przypadkowy – aż 63 proc. wszystkich foteli STRANDMON oraz 67% stolików LACK produkowanych jest w kraju nad Wisłą.