Najnowsza kolekcja KRÖSAMOS od IKEA stworzona została po to, żeby ułatwiać podejmowanie rozsądniejszych i zdrowszych wyborów oraz dbać o przytulną atmosferę w kuchni w nadchodzącym sezonie.

IKEA wprowadziła nową kolekcję KRÖSAMOS.

Proste kształty, nieskomplikowane wzory i kolory jesieni są wyróżnikiem kolekcji KRÖSAMOS.

Projektantom zależało na prostych kształtach, nieskomplikowanych wzorach w akompaniamencie przygaszonych barw jesieni. Dużą wagę przywiązali także do funkcjonalności, by ułatwić przygotowanie i dobrze zachować wszystkie smaki ulubionych sezonowych dań.

Ma być łatwiej i przyjemniej

Zacznijmy od stworzenia nowych tradycji! Jak wykorzystać podarowane przez naturę smakołyki? Przygotujmy domowej roboty sok z owoców, kupionych na pobliskim targu lub tych zerwanych z własnej uprawy. Z zestawem lejków z kolekcji KRÖSAMOS to nic trudnego. Wystarczy umieścić owoce w sitku, rozgnieść je i zaczekać, aż sok spłynie do szklanki lub butelki. Wszystko stanie się łatwiejsze i przyjemniejsze, kiedy będziecie mieć na sobie fartuch KRÖSAMOS, chroniący ubrania przed ubrudzeniem.

IKEA z nową kolekcją Krosamos. Proste kształty i kolory jesieni, fot. mat. prasowe

Korzystając z sezonowych produktów, możemy przygotować własną oliwę, kompozycję herbacianą lub mieszankę ziół. Szklane butelki i słoiki dostępne w najnowszej kolekcji IKEA, pomogą nam urządzić spiżarkę pełną dobroci na zimę, z której będzie korzystała cała rodzina i przyjaciele.

Naturalne materiały

Zaprośmy dobry nastrój do stołu – pyszne, rozgrzewające dania podane na atrakcyjnej zastawie potrafią odmienić humor. Miska, talerzyk oraz półmisek z kolekcji KRÖSAMOS są nie tylko trwałe, ale też bardzo stylowe i praktyczne. Talerzyk może też posłużyć za pokrywkę, żeby jedzenie za szybko nie wystygło i dłużej cieszyło naszych gości.

Talerz, który robi za pokrywkę, fot. IKEA

Zadbajmy o detale – podkładki, a także ścierki kuchenne KRÖSAMOS, które są wykonane z mieszanki bawełny i lnu. Sięgając po naturalne materiały, w prosty sposób można przyczyniać się do ochrony zasobów planety.

Dzielenie się z bliskimi

Dzielmy się swoimi ulubionymi smakami. Ozdobne torebki sprawiają, że pakowanie upominków to nic trudnego. Torebki w przygaszonych, jesiennych kolorach doskonale pasują do pozostałych produktów z kolekcji KRÖSAMOS, dzięki czemu bez trudu sprezentujecie komuś to, co stworzyliście w swojej kuchni.

Kolekcja KRÖSAMOS to produkty, takie jak zastawy stołowe i akcesoria kuchenne, które nie tylko ułatwiają przygotowanie oraz dzielenie się ulubionymi daniami, ale przede wszystkim pozwolą cieszyć się czasem w inspirującym otoczeniu.

Wszystkie nowości dostępne są od września 2022 roku.