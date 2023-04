IKEA z nowościami na lipiec 2023 r. Kolekcja w duchu vintage

Popularność mebli w stylu vintage wciąż rośnie. IKEA nawiązuje do przeszłości i świętuje 80. urodziny, wprowadzając nową kolekcję, która jest hołdem dla kultowych projektów IKEA. Kolekcja Nytillverkad zawiera meble, pościel i akcesoria. Premiera kolekcji miała miejsce podczas Milan Design Week 2023, a będzie dostępna w sklepach IKEA od lipca 2023 r.

W IKEA przeszłość, teraźniejszość i przyszłość są ze sobą połączone. W ciągu ostatnich 80 lat zaprojektowaliśmy wiele funkcjonalnych i pięknych produktów wyposażenia domu. Z Nytillverkad ponownie wracamy do przyszłości. W kolejnych kilku latach wprowadzimy na rynek serię starannie wyselekcjonowanych produktów z naszego archiwum projektowego, odświeżonych tak, aby pasowały do nowego pokolenia. Cieszymy się, że możemy przywrócić te ponadczasowe projekty, które od lat cieszą się uznaniem klientów - mówi Fredrika Inger, dyrektor zarządzająca IKEA of Sweden.