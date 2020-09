IKEA z nowościami na październik. Niepowtarzalny klimat inspirowany dawną sztuką

Jesień coraz bliżej, dlatego jest to idealny moment, żeby ciepłe barwy ziemi i miękkie tkaniny pojawiły się we wnętrzach. Umilmy sobie ten czas dzięki nostalgicznej kolekcji inspirowanej sztuką, która przeniesie nas do dawnych lat, pełnych portretów, obrazów martwej natury i XVII wiecznych mistrzów.

Kiedy noce staja się coraz dłuższe, chętnie zasiadamy z ulubionym kocem i herbatą na kanapie, pozwalając sobie na odpoczynek i wyciszenie. Październikowe nowości od IKEA pełne są produktów stworzonych właśnie z myślą o takich chwilach. Tradycyjny styl i neutralne, ciepłe kolory, między innymi ciemnej zieleni i czerwieni oraz produkty inspirowane malarstwem holenderskich mistrzów wprowadzą jesienno-zimowy, pełen przytulności nastrój.

Gdy za oknem spadają liście to znak, że pora na rozgrzewającą kolację wśród rodziny i przyjaciół. Zaprośmy ich do jadalni, by wspólnie zasiąść do stołu. Do przygotowania jesiennych dań świetnie sprawdzi się patelnia ze stali węglowej VARDAGEN, która ma podobne właściwości co jej żeliwne siostry, ale jest znacznie lżejsza i szybciej reaguje na temperaturę. Możemy ją wkładać do piekarnika, jak i serować na niej dania. Miłośnicy tradycyjnej zastawy również znajdą coś dla siebie. Porcelanowa kolekcja naczyń obiadowych UPPLAGA wykonana jest w budzącym nostalgię, rustykalnym stylu. Piękne, kwiatowe motywy dodają elegancji daniom oraz zachęcają do spotkań przy stole.

Zrównoważone materiały

Nowości od IKEA to także kontynuacja odkrywania potencjału naturalnych, zrównoważonych materiałów. Seria koszy LUSTIGKURRE wykonana została z włókien łodygi nipy krzewinkowej - pochodzącej z Południowo-Wschodniej Azji. IKEA jest pierwszym światowym sprzedawcą, który włączył je do swojego asortymentu. Liście używane są głównie do produkcji dachów, ale łodygi nie mają wartości handlowej. Dzięki ich wykorzystaniu, rolnicy uzyskają dodatkowy dochód i zachętę do sadzenia szybko rosnących roślin, które chronią glebę przed erozją.

Piękne kosze wykonywane są ręcznie, dzięki czemu każdy z nich jest inny. Możemy postawić je np. w salonie i przechowywać w nich koc czy dodatkową poduszkę, żeby zawsze była pod ręką. A gdyby wybrać taką z wyjątkową historią? Poduszka ÅLANDSROT ozdobiona została kwiatowym wzorem w tulipany z 1889 r. zaczerpniętym z Musée de l’Impression sur Étoffes (Muzeum Drukowanych Tkanin) w Miluzie we Francji. Tkanina poduszki wykonana jest w 40 proc. z bawełny pochodzącej z bardziej zrównoważonych źródeł i w 60 proc. z poliestru z recyklingu. Jeśli od tradycyjnych wzorów bardziej wolimy jednak te inspirowane orientem, możemy sięgnąć po poszewkę TILLTALANDE z wyszywanymi ręcznie przez rzemieślników z Jordanii i Syrii wzorami wielbłądów oraz palm. Tym wyborem nie tylko wprowadzamy oryginalny dodatek do naszego domu, ale przyczyniamy się także do lepszego życia wielu ludzi.

Limitowana kolekcja inspirowana dziełami mistrzów malarstwa

Październikowym nowościom towarzyszyć będzie również wyjątkowa, limitowana kolekcja tekstyliów, akcesoriów i dekoracji DEKORERA. Kolekcja powstała z inspiracji dziełami mistrzów malarstwa, takich jak Rembrandt, Vermeer i Hals i jest połączeniem bogatej kolorystyki z tradycyjnym, skandynawskim rzemiosłem. Sztukę do wnętrza możemy wprowadzić np. za pomocą tac, nawiązujących do obrazów Vermeera i Da Vinci – mogą posłużyć jako dekoracje ścian albo taca do podawania kawy. Ponadto znajdziemy tekstylia w kontrastujących kolorach i wzorach, które wprost zachęcają do otulenia się nimi w chłodne, ciemne wieczory.