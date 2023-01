IKEA z nowościami na styczeń 2023

Noworoczne postanowienia, porządki, decyzje – styczeń to najlepszy czas na zmiany. Schowaj rzeczy, które w tej chwili nie są potrzebne, i przygotuj miejsce na powiew świeżości. A dokładniej na nowości IKEA.

REKLAMA

IKEA wypuściła nową kolekcję na styczeń 2023 r.

Wśród nowości są m.in. pościel ÄNGLATRUMPET z printem inspirowanym odpoczynkiem pod palmami, pościel z gęsto tkanego perkalu ÄNGSNEJLIKA, wazon RÄFFELBJÖRK, szklana lampa stołowa PILBLIXT.

Dużo lepiej czujemy się w schludnym wnętrzu, dlatego w ofercie IKEA znajdziesz pomysłowe rozwiązania do przechowywania, dzięki którym utrzymanie porządku będzie mniej kłopotliwe. A za sprawą ciekawych form i oryginalnych, barwnych wzorów stworzysz strefę, która doda energii i obudzi do życia - przekonuje IKEA w nowej kolekcji.

W cudownej krainie snu

By mieć dobry dzień, musisz zadbać o dobry wypoczynek. Wyobraź sobie, że urządzasz sypialnię na podstawie wspaniałego snu - potrafisz rozróżnić, czy już nie śpisz, czy może nadal śnisz? Daj sobie chwilę wytchnienia i wyleguj się na nowej dwustronnej pościeli ÄNGLATRUMPET z printem inspirowanym odpoczynkiem pod palmami lub wybierz się na poduszkowe safari z poszewkami NÄBBSPINNARE.

Dwustronna pościel ÄNGLATRUMPET z printem inspirowanym odpoczynkiem pod palmami, fot. IKEA

Jeśli marzysz natomiast o leżeniu na polnej łące, odkryj miękką i lśniącą pościel SVARTKLINT z nadrukiem w ogromne polne kwiaty, których kolory sprawią, że bez problemu odpłyniesz na długie godziny. Wolisz coś bardziej stonowanego? Pościel z gęsto tkanego perkalu ÄNGSNEJLIKA w kolorze spokojnej zieleni o zróżnicowanej tonacji ukoi nawet najbardziej zszargane nerwy.

Świat potrzebuje więcej radości, szczególnie w tych burzliwych czasach. Smutno byłoby żyć wyłącznie w odcieniach bieli i beżu. Mam nadzieję, że moje projekty wniosą do domów trochę frajdy. Inspiracje zwykle czerpię z natury, a następnie dodaję do tego coś od siebie. Projektowane przeze mnie wzory często są kolażem cech charakterystycznych dla różnych zwierząt, które ostatecznie stają się jedynymi w swoim rodzaju, fantastycznymi stworzeniami – mówi Lisa Bengtsson, szwedzka projektantka, której dziełem są pełne ekspresji tekstylia: poszewki NÄBBSPINNARE i komplet pościeli ÄNGLATRUMPET.

Mała zmiana, duży efekt

Nowy sezon w IKEA może zainspirować także do wprowadzenia drobnych zmian w salonie, tak aby poczuć się lepiej w odświeżonym wnętrzu. Zasyp swoją sofę poduszkami o wyrazistych wzorach oraz szczyptą różu w postaci barwnych, nietuzinkowych poszewek PARKSALLAT i VATTENVÄN albo wybierz poszewki SMÅFROSSÖRT oraz SANDSENAP, które zostały zaprojektowane nie tylko z myślą o komforcie i świetnym wyglądzie, ale także, by tworzyć miejsca pracy dla tych, którzy najbardziej ich potrzebują. W odpowiedzi na kryzys migracyjny, wywołany wojną domową w Syrii, IKEA Social Entrepreneurship w ramach wsparcia dla przedsiębiorców społecznych nawiązała współpracę z fundacją Jordan River Foundation (JRF). Jej celem było zapewnienie uchodźczyniom wsparcia w integracji z jordańskim społeczeństwem poprzez wykorzystanie ich zdolności w zakresie szycia i haftowania. Dzięki możliwości zapracowania na własne utrzymanie kobiety zdołały podnieść standard swojego życia oraz zyskały większą pewność siebie. Mimo odważnych, wyrazistych deseni, monochromatyczna paleta barw poszewek doskonale pasuje do większości wnętrz, a wykonane ręcznie przeszycia nadają każdej poszewce niepowtarzalny charakter.

Lampa stołowa PILBLIXT, fot. IKEA

Po wprowadzeniu małych zmian na sofie, możesz rozsiąść się wygodnie i oddać medytacji. Na przykład w promieniach słońca migoczących w wazonie RÄFFELBJÖRK lub w świetle szklanej lampy stołowej PILBLIXT, którą możesz złożyć na dwa różne sposoby, tak by odpowiadała wystrojowi wnętrza. Obie dekoracje zaprojektowane zostały przez Lisę Hillard.

RÄFFELBJÖRK to wazon, ale również szklana rzeźba. Jego niesymetryczna forma ma inspirować do tworzenia wspaniałych aranżacji kwiatowych. Zachwycona tęczą, chciałam zaprojektować nietuzinkową dekorację, która rozbudzi kreatywność u każdego, kto na nią spojrzy – mówi Lisa Hilland, projektantka.

Od medytacji w milczeniu wolisz chwilę relaksu przy dźwiękach utworów ulubionych artystów? Odkryj lampę podłogową o klasycznym wyglądzie SYMFONISK z wbudowanym głośnikiem wi-fi. Lampa to efekt ponownej współpracy IKEA z marką Sonos. Pozwala ona odtwarzać wysokiej jakości dźwięk za pośrednictwem aplikacji IKEA Home smart lub Sonos. Wykonany z wytrzymałego bambusa klosz rzuca rozproszone, ozdobne światło tworzące w pokoju ciepłą, przytulną atmosferę. Aż nie chce się wychodzić!

Harmonijna przestrzeń

By było jeszcze przyjemniej, zadbaj w domu o porządek. Pomogą w tym praktyczne rozwiązania IKEA jak np. półka LINDÅSEN, na której możesz umieścić najciekawsze ozdoby. To świetne miejsce na niewielkie dekoracje w pokoju dziennym lub przedpokoju albo puszki z herbatą i słoiczki z przyprawami w kuchni. Niepotrzebne rzeczy schowasz za stylowymi drzwiami HEDEVIKEN pokrytymi okleiną dębową z widocznym rysunkiem słojów. Drzwi przed montażem można dowolnie obrócić, tak aby powstał z nich niepowtarzalny wzór. Jeśli jednak wolisz zostawić niektóre przedmioty na widoku, wyeksponuj je w metalowym regale RUDSTA ze szklanymi drzwiami.