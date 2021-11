IKEA z nowym miejscem spotkań z klientami

W Olsztynie IKEA otworzyła nowe miejsce spotkań z klientami, żeby ułatwić im urządzanie domu zgodnie z aktualnymi potrzebami. W specjalnym studiu w Galerii Warmińskiej wykwalifikowani projektanci pomogą zainteresowanym w zaplanowaniu skrojonej na miarę ich oczekiwań kuchni, spersonalizowanej garderoby czy funkcjonalnego systemu przechowywania.

Studia Planowania IKEA powstały w wybranych miastach w Polsce jako nowe miejsca świadczenia usług i doradztwa w kwestii wyposażenia wnętrz. Galeria Warmińska w Olsztynie jest jednym z ośmiu nowych lokalizacji, gdzie będą dostępne takie usługi IKEA. W olsztyńskim centrum IKEA pojawiła się ponownie po przerwie, w latach 2018 – 2019 na poziomie 0 tuż przy drogerii Rossmann funkcjonował na tzw. wyspie punkt IKEA Gościnnie. Było to wówczas pierwsze miejsce w Polsce z możliwością zamówienia mebli i sprzętów IKEA poza murami tego sklepu.

Wg Raportu IKEA Życie w domu 2021 urządzenie domu i to jak go postrzegamy, ma wpływ na dobre samopoczucie, relacje z najbliższymi oraz równowagę w codziennym życiu. Pandemia uświadomiła nam te potrzeby jeszcze bardziej. Funkcjonalne urządzanie przestrzeni stało się ważne dla utrzymania równowagi psychicznej. Bardziej doceniamy sen (61%), czas spędzany z partnerem/partnerką (36%), a także jedzenie (31%) i gotowanie (27%).

„Cieszymy się, że Olsztyn znów zaistniał się na mapie usług, gdzie działa IKEA. Dzięki temu w Galerii Warmińskiej możemy zaproponować naszym klientom kolejny raz usługi związane z projektowaniem wnętrz. Zdajemy sobie sprawę, że urządzanie domu czy mieszkania może nie być łatwe, dlatego dostępność projektantów IKEA, którzy zaplanują rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów, w naszej przestrzeni wydaje się być trafnym rozwiązaniem” – mówi Natalia Tur, Regional Marketing Manager z NEPI Rockcastle.

Korzystanie z oferty Studia Planowania IKEA odbywa się na zasadzie zapisów na spotkanie z projektantem. za pomocą strony internetowej IKEA.pl/planowanie. W Studiu Planowania można zaprojektować swoją nową kuchnię, szafę czy garderobę wspólnie z projektantem lub omówić projekt wcześniej już opracowany samodzielnie za pomocą programów do planowania IKEA dostępnych online.

Studio Planowania w Galerii Warmińskiej zajmuje ponad 50 mkw. i mieści się na poziomie 1 naprzeciwko sklepu Intersport. To przestrzeń zaprojektowana przez IKEA w taki sposób, by wygodnie oraz z zachowaniem wszelkich środków ostrożności zorganizować spotkanie z klientem. Usługa jest kompleksowa, ponieważ pomoc dotyczy także potrzebnych dodatkowych świadczeń, w tym zamówienia transportu do domu lub najbliższego Punktu Odbioru w danej lokalizacji. Po wygenerowaniu zamówienia płatność odbywa się za pośrednictwem linka, który wysyłany jest na urządzenie klienta (komputer lub smartfon).