IKEA z nowym Punktem Odbioru Zamówień. Tym razem debiutuje w Bielsku-Białej

Sklep IKEA w Katowicach uruchomił Punkt Odbioru Zamówień w Bielsku-Białej. Zlokalizowany jest on przy ul. Piekarskiej 130. To dobra wiadomość dla mieszkańców południa województwa śląskiego, którzy zakupy robią online.

REKLAMA

Mieszkańcy Bielska-Białej, Cieszyna czy Żywca oraz okolicznych miejscowości do tej pory, aby zrobić zakupy w IKEA, odwiedzali sklep IKEA Katowice. Kolejną możliwością było skorzystanie z zakupów online z opcją dostawy do domu. Teraz mogą skorzystać z trzeciego rozwiązania. Na stronie ikea.com/pl po złożeniu zamówienia można wybrać opcję dostarczenia go do Punktu Odbioru Zamówień w Bielsku-Białej. Punkt otwarty jest od poniedziałku do piątku od 9.00 do 20.00 oraz w soboty od 11.00 do 15.00. Dzięki temu jest taniej, łatwiej a przede wszystkim bardziej dostępnie dla klientów.

- Zależy nam na budowaniu bliskości marki z konsumentami, nie tylko w najbliższym obszarze naszego sklepu, ale w całym województwie śląskim. Stąd decyzja o uruchomieniu punktu w Bielsku-Białej. Opcję dostarczenia do niego towaru można wybrać po dokonaniu zakupów na stronie internetowej. Koszt tej usługi to 29 zł bez względu na wielkość zamówienia. Klient niezależnie od tego, czy kupi na przykład sam materac, czy kuchnię zapłaci tą samą cenę - 29 zł właśnie - zauważa Magdalena Krokowska-Wicherek, Dyrektor Regionu IKEA.

Bielsko-Biała jest kolejnym miastem w województwie śląskim, w którym Grupa Ingka uruchomiła swój punkt dla klientów robiących zakupy w Internecie. Wcześniej podobne powstały w Gliwicach oraz Częstochowie. Natomiast mieszkańcy Rybnika mogą korzystać ze - wzorowanego na IKEA NEAR YOU w Danii - Mobilnego Punktu Odbioru Zamówień, gdzie towar odbierany jest przez klienta bezpośrednio z parkingu galerii handlowej. W Bielsku-Białej, gdzie Punkt Odbioru Zamówień jest największym w województwie śląskim, zamówiony towar będzie czekał na klientów w specjalnie przygotowanym magazynie przy ul. Piekarskiej 130. Co ważne, jest on zlokalizowany zaledwie kilka minut jazdy samochodem od węzła z drogą S-1, a to sprawia, że do Punktu Odbioru Zamówień łatwy dojazd będą mieć nie tylko mieszkańcy Bielska-Białej, ale także Cieszyna i Żywca.

- Z roku na rok obserwujemy wzrost zainteresowania naszą ofertą klientów z południa województwa śląskiego. Z Bielska-Białej do sklepu IKEA w Katowicach jest około 60 km, czyli co najmniej godzina drogi samochodem. Doskonale zdajemy sobie sprawę, że w dzisiejszych czasach jednym z ważniejszych czynników podczas podejmowania decyzji zakupowych przez konsumentów jest oszczędność czasu, dlatego zależy nam na udoskonalaniu zakupów online. Stąd zrodził się pomysł na otwarcie Punktu Odbioru Zamówień w Bielsku-Białej, tak aby jego mieszkańcy oraz pobliskich miast mogli korzystać także z tego rozwiązania - tłumaczy Magdalena Krokowska-Wicherek, Dyrektor Regionu IKEA.