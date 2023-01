IKEA z raportem o życiu w domu. Oto najciekawsze wnioski

IKEA po raz kolejny zbadała nastroje i wrażenia ludzi z całego świata, również w Polsce, odnośnie ich życia w domu. Co wynika z raportu?

Ponad połowa Polaków uważa, że ich dom odzwierciedla to, kim są. Rzeczy samodzielnie kupione, przestrzeń, która zaspokaja potrzeby i pomaga realizować zainteresowania, a także ludzie, z którymi mieszkamy – według polskich respondentów te trzy kluczowe czynniki mają na to największy wpływ. IKEA po raz kolejny zbadała nastroje oraz wrażenia ludzi z całego świata, również w Polsce, odnośnie ich życia w domu.

Dom odzwierciedla nas

Każdego roku IKEA prosi tysiące osób, aby podzieliły się swoimi przemyśleniami na tematy związane z ich miejscem zamieszkania, a następnie publikuje raport „IKEA. Życie w domu”. Badania w 2022 roku przeprowadzono w 37 krajach, przepytując w sumie ponad 37 000 ludzi powyżej 18. roku życia. W Polsce w badaniu wzięło udział 1006 osób.

Co ciekawe Polacy nie przejmują się tym, jak inni postrzegają ich podejście do życia w domu. Tylko 6 proc. z nich wskazało odpowiedź twierdzącą, fot. IKEA

To, jak mieszkamy, bardzo wiele o nas mówi. 57 proc. Polaków (zwłaszcza osoby, które mieszkają same oraz osoby w wieku powyżej 50 lat) uważa, że ich dom odzwierciedla to, kim są. Wpływają na to przede wszystkim rzeczy, które kupiliśmy i przestrzeń, która pomaga nam realizować zainteresowania. Mniejsze znaczenie mają natomiast rzeczy, które pomagają przywołać dawne wspomnienia i przeżycia. Jednak dla osób w wieku 18-24 lata takie przedmioty znaczą więcej (37 proc.).

Co ciekawe Polacy nie przejmują się tym, jak inni postrzegają ich podejście do życia w domu. Tylko 6 proc. z nich wskazało odpowiedź twierdzącą. Tendencja globalna wynosi 8 proc., jednak największe różnice widać szczególnie w krajach azjatyckich. Prawie 1/5 (17 proc.) Tajów odpowiedziała, że przywiązuje wagę do tego, co inni sądzą na ten temat.

W moim idealnym domu…

Najlepszy dom to taki, który pozwala się nam zrelaksować. Prawie połowa pytanych Polaków (48 proc.) przyznaje, że najważniejszą cechą idealnego domu jest odpoczynek. Dużo częściej przyznają oni (32 proc. Polska vs 24 proc. świat), że dom powinien być miejscem, które umożliwia im kontakt z naturą. W porównaniu do średniej światowej Polacy częściej rozmawiają ze swoimi roślinami (18 proc. Polska vs 13 proc. świat).

Aż 62 proc. osób twierdzi, że może czuć się w domu swobodnie, fot. IKEA

Dla ponad połowy respondentów dom jest źródłem dobrego samopoczucia psychicznego, a 42 proc. przyznaje, że to właśnie on zapewnia poczucie prywatności wszystkim mieszkającym w nim osobom. Aż 62 proc. osób twierdzi, że może czuć się w domu swobodnie. Co warto podkreślić w porównaniu ze średnią światową, Polacy rzadziej wskazują, na poczucie kontroli nad tym jak zorganizowany jest ich dom/mieszkanie (28 proc. vs 37 proc.). Mniej ważne jest dla nich to, by ich idealny dom pomagał w pielęgnowaniu relacji z ludźmi, z którymi mieszkają (16 proc. Polska vs 23 proc. świat), a także by posiadał przestrzeń na hobby i aktywność (24 proc. Polska vs 29 proc. świat).

Bałagan źródłem frustracji

Dużo przyjemniej żyje nam się w uporządkowanym wnętrzu, a chaos nas irytuje. Taką odpowiedź wskazały głównie kobiety oraz osoby, które mieszkają same albo z dziećmi. Aż 79 proc. Polaków deklaruje, że regularnie doświadcza frustracji, jeśli chodzi o ich dom.

Nasz raport pokazuje, jak odmienne rzeczy potrafią irytować kobiety i mężczyzn. Największe różnice pomiędzy nimi w tym zakresie dotyczą niewysprzątanej przestrzeni, braku miejsca na przechowywanie, a także zbyt wielu rzeczy, na które nie ma wyznaczonego miejsca. To kwestie, które głównie denerwują kobiety. Mężczyźni natomiast częściej wskazują na brak miejsca na ich własne hobby. W IKEA wierzymy, że droga do dobrego życia zaczyna się od przestrzeni, w której przebywamy. Dzięki corocznemu badaniu poznajemy potrzeby swoich klientów oraz dopasowujemy się do zmieniających się ich oczekiwań. Chcemy dawać im możliwość stworzenia idealnego domu, aby mogli czerpać z niego jak najwięcej – mówi Anna Cybulska, dyrektorka ds. projektowania wnętrz i rozwoju rynku wnętrzarskiego w IKEA Retail Polska.

Osoby mieszkające z dziećmi również frustruje nieuporządkowany lub niewysprzątany dom oraz odmienne spojrzenie współlokatorów na kwestie bałaganu. Inne powody irytacji wskazują natomiast osoby w grupie wiekowej 18-24 lata. W ich przypadku jest to przede wszystkim brak możliwości wprowadzenia zmian w domu (29 proc.) oraz brak prywatności (18 proc.).

Pomysł na zmianę

Jak wynika z badań, wprowadzając zmiany w swoich domach, najczęściej szukamy inspiracji w programach telewizyjnych dotyczących renowacji domów i urządzania wnętrz. To najpopularniejsze źródło wśród osób powyżej 25 lat. Osoby w wieku 18-24 lat wskazują natomiast, że inspiracje czerpią głownie z internetowych sklepów z wyposażeniem wnętrz, z domów swoich znajomych oraz z kont influencerów w social mediach.

Prawie połowa pytanych Polaków (48 proc.) przyznaje, że najważniejszą cechą idealnego domu jest odpoczynek. Dużo częściej przyznają oni (32 proc. Polska vs 24 proc. świat), że dom powinien być miejscem, które umożliwia im kontakt z naturą, fot. IKEA

Dom to więcej niż przestrzeń – to ludzie, którzy go tworzą, uczucia, które wzbudza i potrzeby, które zaspokaja. IKEA stara się dowiedzieć, co ludzie naprawdę mają na myśli, kiedy o nim mówią. Chcąc odpowiadać na potrzeby domowników na całym świecie, dopasowuje się do szybko zmieniających się oczekiwań i proponuje przystępne cenowo, szybkie i proste rozwiązania. Dzięki nim każdy w łatwy sposób może stworzyć przestrzeń, w której aż chce się mieszkać.