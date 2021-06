IKEA zawitała do Polski... 60 lat temu

Z okazji 60 -tej rocznicy przybycia IKEA do Polski od 31 maja 2021 roku na parterze warszawskiej galerii Wola Park można wyruszyć w podróż pełną wspomnień, dzięki wyjątkowej wystawie. Jej celem jest przybliżenie historii współpracy szwedzkiej marki z Polską oraz pokazanie planów na kolejne lata.

Marka od 60 lat inspiruje Polaków do odpowiedzialnych i świadomych decyzji zakupowych oraz zrównoważonego życia. Mimo że firma pochodzi ze Szwecji, to tworzona jest w dużej mierze w Polsce – obecnie jesteśmy drugim co do wielkości producentem mebli IKEA na świecie. Sprzedaż, otwieranie kolejnych sklepów, zarządzanie centrami handlowymi, a nawet produkcja własnej, zielonej energii – to tylko część działań, jakie przez ostatnie lata IKEA miała okazję prowadzić w kraju nad Wisłą.

Firma postanowiła świętować rocznicę wraz z tymi, którzy ją tworzą – klientami, pracownikami, interesariuszami oraz wszystkimi zainteresowanymi jej działalnością. Właśnie dlatego już od 31 maja do 20 czerwca na parterze galerii Wola Park w Warszawie (ul. Górczewska 124) otwarta jest ekspozycja, która przybliża historię IKEA, jej zrównoważony rozwój i plany na przyszły kierunek współpracy z Polską.

Na wystawie tuż obok fotela STRANDMON oraz stolika LACK – produkowanych w Polsce, stoi król dróg lat 90. – pomarańczowy, legendarny Fiat 126p. To idealna okazja do zrobienia sobie niepowtarzalnego zdjęcia na tle pierwszego sklepu IKEA w Polsce z tym kultowym autem. Nie można więc tego przegapić! Jeśli skradnie on Wasze serca, pamiętajcie, żeby go oznaczyć: fanpage i dodać #60latIKEAwPolsce. Zaaranżowana przestrzeń w stylu vintage została stworzona z dostępnych produktów IKEA oraz dodatków, które pochodzą z przeszłości. Wiele osób posiada takie pamiątki rodzinne jak wazony czy figurki. Połączenie miękkich, płynnych linii z ulubionymi kolorami, dobrze dobranymi meblami, pozwala stworzyć nowoczesny wystrój z nostalgiczną nutą.

W ramach akcji od 17 czerwca dostępna będzie wirtualna część wystawy w formie wideo. Film zostanie zrealizowany we współpracy ze znanym twórcą internetowym, blogerem, filmowcem i reżyserem – Martinem Stankiewiczem. Wspólnie będziemy mogli wyruszyć w podróż w czasie, bez konieczności wychodzenia z domu.