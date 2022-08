IKEA ze zrównoważoną kolekcją Vardande prosto z Azji

Kolekcja VÅRDANDE od IKEA powstała w Azji i została zainspirowana tamtejszą kulturą. - To kolekcja, dzięki której stworzysz dla siebie nowe rytuały - zaznacza Sarah Fager, projektantka IKEA. W kolekcji m.in. mata do jogi i kimono.

REKLAMA

IKEA stworzyła zrównoważoną kolekcję VÅRDANDE prosto z Azji.

Odnajdziemy w niej esencję azjatyckiej kultury, dzięki współpracy z przedsiębiorstwami społecznymi tego regionu.

Nowa kolekcja VÅRDANDE powstała we współpracy z pięcioma przedsiębiorstwami społecznymi z krajów takich jak Indie czy Wietnam. Partnerzy IKEA dążą do poprawy warunków życia osób z grup marginalizowanych, zapewniając im długoterminowe zatrudnienie, a jednocześnie wykorzystują naturalne, zrównoważone materiały.

To seria, która nie tylko powstała w Azji, ale została też zainspirowana tamtejszą kulturą. Przeznaczona do codziennych rytuałów, pozwalająca zadbać o ciało i umysł – dla tych, którzy szukają chwili wytchnienia i refleksji.

Kimono w kolekcji VÅRDANDE od IKEA, fot. IKEA

Jesteśmy dumni, że dzięki współpracy z tymi azjatyckimi przedsiębiorstwami oraz wyrobom ich uzdolnionych pracowników możemy wspierać lokalne społeczności w dostępie do godnej pracy i ich rozwoju. Firmy te tworzą w ten sposób nowe szanse zatrudnienia, edukacji i opieki zdrowotnej dla azjatyckich społeczności wiejskich i grup narażonych na wykluczenie – podkreśla Agata Czachórska, dyrektorka ds. zrównoważonego rozwoju IKEA Retail Polska.

Wdech… i wydech

Kolekcja została zaprojektowana z myślą o wygodzie. Każdy produkt jest lekki i łatwo go zabrać ze sobą w dowolne miejsce. Pojemna płócienna torba VÅRDANDE wykonana w 100 proc. z bawełny posiada funkcjonalne rozwiązania do przechowywania kluczy, kart, a nawet maty do jogi. Co więcej, będzie doskonałą partnerką zarówno podczas wypadu za miasto i zakupów, ja i wyjścia na trening. Jej producent, wietnamski Saitex – daje pracę osobom z niepełnosprawnościami, zapewniając im długoterminowe zatrudnienie, przekładające się na poprawę warunków ich życia i większe poczucie własnej wartości.

Każdy produkt jest lekki i łatwo go zabrać ze sobą w dowolne miejsce, fot. IKEA

W kolekcji znajdziemy też matę do jogi, tkaną ręcznie przez rzemieślniczki ze Spun, partnera społecznego IKEA, który działa na rzecz wzmacniania pozycji kobiet w Indiach. Nastroju podczas relaksującej sesji ćwiczeń dodadzą dekoracje z kolekcji w postaci ceramicznych wazonów i świeczników, a dźwięk wietrznych dzwonków projektu Akankshy Deo nada naszemu dniu uspokajającego rytmu.

Czysty dom, czysty umysł

Rozwiązania do przechowywania mogą być funkcjonalne, a zarazem proste. Wiszący organizer sprawdzi się w łazience i przedpokoju. Zmieszczą się w nim przedmioty takie jak kosmetyki, szczotki, gumki do włosów i notesy – czyli rzeczy, których używa się często i dobrze mieć je pod ręką.

Kosz z uchwytami, wykonany w 100 proc. z naturalnej juty, ma wewnątrz dwie przegrody, które tworzą trzy osobne przestrzenie – idealne, żeby uprzątnąć rzeczy pozostawione na nieswoich miejscach lub zapakować w nią przekąski, napoje oraz naczynia, wybierając się na piknik.

Ukojenie zmysłów

Każda z rzeczy w kolekcji VÅRDANDE powstała z naturalnych materiałów, ich unikatowe faktury są czymś, przy czym możemy chwilę odetchnąć. Ta kolekcja pomoże zatrzymać się w biegu dnia codziennego, w wyciszeniu hałasu, budowaniu relacji z samym sobą. Bawełniana narzuta przeplatana ręcznie wykonanym haftem przypomina cieniutką kołdrę – to popularne okrycie w Indiach, latem będzie doskonałą alternatywą dla wielosezonowej kołdry. W tej kolekcji królują też lekkie i miękkie tekstylia. Przewiewne bawełniane kimono wnosi dodatkowy element do relaksującego kąpielowego rytuału, sprawia wrażenie drugiej skóry. A miękka, pofałdowana struktura materiału działa kojąco po kąpieli.

To kolekcja, dzięki której stworzysz dla siebie nowe rytuały. Tu liczy się czas tylko dla siebie, więc wszystko jest bardzo osobiste. Chodzi o to, by zwolnić tempo życia, szczególnie wtedy, gdy skupiasz się na sobie. Te produkty mogą naprawdę pomóc w stworzeniu lepszych codziennych nawyków – mówi Sarah Fager, projektantka IKEA.

Zapachy także odgrywają w życiu ogromną rolę i wpływają na nasze emocje. Różne wonie są w stanie całkowicie odmienić domową atmosferę. Aromatyczne suszone rośliny z potpourri VÅRDANDE to organiczne odpady upraw rolniczych w Indiach, wykorzystane ponownie przez przedsiębiorstwo społeczne Ramesh Flowers.

Aromatyczne suszone rośliny z potpourri VÅRDANDE to organiczne odpady upraw rolniczych w Indiach, fot. IKEA

Zatrudniając ponad 700 osób, z czego 82 proc. stanowią kobiety, Ramesh Flowers wspiera i edukuje społeczności zamieszkujące wiejskie obszary w Indiach. Oferuje im naukę z zakresu czytania i pisania, szkolenia z usług bankowych czy samoobrony, wykorzystując przy tym ich niezwykłe umiejętności rzemieślnicze w produkcji ręcznie wykonywanych produktów.