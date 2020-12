IKEA znów w duchu eko. Nowa kolekcja wykonana z odpadów słomy ryżowej

Rzemieślnicy z Północnych Indii stworzyli nową, ekologiczną kolekcję IKEA, której produkty wykonane są z odpadów słomy ryżowej.

IKEA od lat wdraża globalną strategię zrównoważonego rozwoju People & Planet Positive i dokonuje realnych zmian na świecie w trosce o planetę. Najnowsza kolekcja FÖRÄNDRING została wykonana ze słomy ryżowej, tradycyjnie wypalanej po zbiorach, co znacznie przyczynia się do zanieczyszczenia powietrza. Produkty dostępne w sklepach od 2 stycznia, pomogą nam wprowadzić do wnętrza modne odcienie niebieskiego – inspirowane kolorami czystego nieba, ale również zrobić krok w stronę wyborów bardziej przyjaznych dla klimatu.

Seria FÖRÄNDRING, po szwedzku „zmiana”, to 16 produktów wykonanych z odpadów słomy ryżowej. W kolekcji znajdziemy plecione dywaniki, bieżniki oraz oryginalne klosze do lamp wiszących. Dekoracyjne plakaty ścienne, nawiązujące do motywu powietrza, wprowadzą powiew świeżości do wnętrza, a pudełka do przechowywania o ciepłych barwach pozwolą nam mieć potrzebne drobiazgi zawsze pod ręką. Kolekcja FÖRÄNDRING zachwyca nie tylko swoim ekologicznym pochodzeniem, ale również pięknym i niepowtarzalnym kształtem, który jest zasługą ręcznego wykonania przez rzemieślników z Północnych Indii. Nie bez znaczenia są także użyte w kolekcji odcienie.

– Kolory w tej serii przechodzą od ciemnoniebieskiego do jasnoniebieskiego i obrazują obecną sytuację związaną ze smogiem i zanieczyszczeniem powietrza, a także nadzieję na bardziej optymistyczną przyszłość - wyraziste i przejrzyste niebieskie niebo – mówi Iina Vuorivirta, Projektantka IKEA.

Słoma ryżowa jest surowcem regularnie wypalanym po zbiorach, co przyczynia się w znacznym stopniu do zanieczyszczenia atmosfery i niebezpiecznego poziomu smogu w dużych miastach, takich jak New Delhi i w jego okolicach. W 2018 roku IKEA uruchomiła inicjatywę "Better Air Now". Jej celem jest zaprzestanie praktyki spalania słomy ryżowej i tym samym przyczynienie się do poprawy jakości powietrza. IKEA realizuje swoje postanowienia poprzez wykorzystanie tego surowca do produkcji artykułów wyposażenia domu. Pierwsze sukcesy tej inicjatywy można będzie zobaczyć właśnie w kolekcji FÖRÄNDRING.

– Dorastając w Indiach, nigdy nie mogłam brać czystego powietrza za coś pewnego, ponieważ duże zanieczyszczenie było codziennością dla mnie i wielu innych ludzi. Udział w projektowaniu kolekcji, która przyczynia się do poprawy tej sytuacji, dał mi nadzieję na lepsze jutro – dodaje Akanksha Deo, Projektantka IKEA.

Kolekcji towarzyszy misja, którą już od kilku lat IKEA kieruje się we wszystkich swoich działaniach. Do 2030r. firma planuje stać się biznesem w pełni cyrkularnym, opartym wyłącznie na czystej energii i wykorzystującym odnawialne lub odzyskane surowce. W asortymencie IKEA możemy znaleźć produkty, które bezpośrednio przyczyniają się do poprawy czystości powietrza w naszych domach. Jednym z przyjaznych środowisku artykułów są zasłony GUNRID, wykonane z materiału pokrytego fotokatalityczną powłoką na bazie minerałów. Aktywowana światłem dziennym powłoka rozkłada cząstki typowych zanieczyszczeń powietrza w domu. Seria FÖRÄNDRING podobnie jak zasłony odpowiada na aktualne potrzeby świata, jednocześnie wprowadzając do naszych domów przyjazny dla klimatu design.