IKEA zwraca uwagę na wykluczenie wśród nastolatków

IKEA wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę porusza problem wykluczenia wśród dzieci i młodzieży. Akcja „Pokój Nastolatka” podpowiada dorosłym, jak rozmawiać z młodzieżą na tematy związane z różnorodnością poprzez historie osadzone w pokojach nastolatków i podcasty z ekspertami.

Prawie co trzeci uczeń doświadcza w szkole nękania ze strony rówieśników – tak wynika z raportu UNESCO „Co kryje się za liczbami: położyć kres przemocy i zastraszaniu w szkole”. Niezależnie od tego, czy uczniowie stają się ofiarami przemocy, wielu z nich spotyka się z nią, stojąc też po drugiej stronie – najczęściej jako jej bierni obserwatorzy. Problemem jest również cyberprzemoc, która z roku na rok narasta. Z okazji Międzynarodowego Dnia Przeciwko Przemocy i Nękaniu, w tym Cybernękaniu w szkole, który został proklamowany na 40. Sesji Konferencji Generalnej UNESCO w 2019 roku i przypada na 4 listopada, IKEA rusza z akcją społeczną „Pokój Nastolatka”.

Uważamy, że każde dziecko ma prawo do tego, aby być szczęśliwe, rozumiane, a także czuć się bezpieczne. Jednocześnie mamy świadomość, że nastolatki to jedna z najbardziej narażonych grup na wykluczenie. Właśnie dlatego regularnie podejmujemy działania, mające na celu wsparcie dzieci i młodzieży. Od kilku lat robimy to wspólnie z Fundacją Dajemy Dzieciom Siłę, wspierając między innymi funkcjonowanie 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. „Pokój Nastolatka” jest naturalną kontynuacją tych aktywności i przykładem systemowych działań, które mają mieć długofalowy, prewencyjny efekt – mówi Susanna Romantsova, Liderka ds. Różnorodności, Równego Traktowania i Kultury Przynależności w IKEA Retail w Polsce.

W ramach kampanii w całej Polsce we wszystkich sklepach IKEA powstaną specjalne ekspozycje, w których klienci będą mogli dowiedzieć się więcej na temat problemów związanych z nękaniem wśród młodzieży oraz tego gdzie mogą szukać porad. W miejscach oznaczonych specjalnymi naklejkami oraz plakatami będzie można posłuchać historii nastolatków, obrazujące przykładowe problemy, z którymi mierzą się dzieci, dzwoniące do 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Tylko w 2020 roku takich telefonów odebrano ponad 61 tys.

Niemal każda rozmowa z dzieckiem w telefonie zaufania 116 111 to unikalna, bardzo poruszająca historia, niosąca ogromną ilość bólu, emocji i trudności, z którymi młody człowiek sam nie jest w stanie sobie poradzić. W słuchawkach najczęściej słyszymy o problemach związanych ze zdrowiem psychicznym, samotnością i brakiem akceptacji ze strony rówieśników – mówi Paula Włodarczyk z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Dla nastolatków akceptacja rówieśnicza i poczucie przynależności są pierwszorzędnymi potrzebami emocjonalnymi tego okresu. Ich brak jest często dla młodych ludzi przeszkodą nie do pokonania, dlatego warto być blisko swojego dziecka, rozmawiać z nim i być gotowym pomóc. A jeśli czujemy, że mamy z tym trudność, pokierujmy dziecko do miejsca, gdzie taką pomoc uzyska, np. do prowadzonego przez naszą Fundację 116 111 – telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży – dodaje Włodarczyk.

IKEA chce pomagać także dorosłym rozmawiać z dziećmi na temat przemocy. Na Spotify, YouTube oraz stronie marki można posłuchać serii podcastów.

W IKEA stale staramy się działać zgodnie z naszą misją tworzenia lepszego codziennego życia, dla wielu ludzi. Dom, jako bezpieczna przestrzeń, w której powinniśmy się czuć dobrze jest naszą pasją. Bazując na wiedzy ekspertów z Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę oraz wykorzystując kanały komunikacji IKEA, łącznie z ekspozycją wnętrz w naszych sklepach, chcemy nagłośnić problem nękania oraz związanego z nim wykluczenia wśród nastolatek i nastolatków. We współpracy z Fundacją stworzyliśmy także serię podcastów, które mają przybliżyć problem nękania i wykluczenia oraz wskazać jak sobie z nimi radzić – mówi Karolina Szabłowska, Kierowniczka ds. Marketingu w IKEA Retail w Polsce.