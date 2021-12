Ikony art déco na wyjątkowej wystawie i licytacji

Już 14 grudnia DESA Unicum zaprezentuje aż 95 obiektów z lat 20 i 30. XX wieku. Malarstwo reprezentować będą wybitne prace największych polskich artystów, m.in. Tamary Łempickiej, Zofii Stryjeńskiej i Eugeniusza Zaka. Nie zabraknie również wyjątkowych mebli, biżuterii oraz sztuki użytkowej. Licytację poprzedzi wystawa, która przeniesie zwiedzających do czasów, gdy tańczyło się charlestona, nad Bałtykiem powstawała modernistyczna Gdynia, a w Warszawie śmietanka towarzyska spotykała się w kawiarni Ziemiańska.

Trudno wyobrazić sobie styl art déco bez sztuki Tamary Łempickiej. Gwiazda salonów Paryża i Nowego Jorku, ponownie odkryta w latach 70. XX wieku, zyskała miano ikony popkultury oraz jednej z najbardziej rozpoznawalnych polskich artystek. Jej prace osiągają rekordowe ceny na aukcjach, czego przykładem jest obraz „Czytająca I” („La Liseuse I”), sprzedany przez DESA Unicum w 2020 r. za 4,5 mln zł. Twórczość Łempickiej uosabiała wszystko to, co w art déco najlepsze: oswajanie geometrycznych form, dekoracyjność i elegancję, a także ponadczasowe piękno, pozwalające zapomnieć o koszmarze I wojny światowej. Artystka malowała głównie portrety niezależnych kobiet, uosabiających dekadenckiego ducha epoki.

Prezentowany „Akt” autorstwa Łempickiej pochodzi prawdopodobnie z 1921 r., czyli ostatniego roku studiów artystki w paryskiej Academie Ranson u Maurice'a Denisa i Andrea Lothe'a. Praca wyceniana na 300 – 400 tys. zł jest akademickim studium aktu męskiego. Pod młotek trafi również portret córki artystki, studium do obrazu „La communiante” („Pierwsza komunia”) z ok. 1928 roku z estymacją na poziomie 180 – 240 tys. zł. Sam obraz, znajdujący się w paryskim centrum Pompidou, namalowany został rok później. Praca olejna, do której szkic prezentowany jest na aukcji, została zgłoszona przez malarkę na Powszechną Wystawę Krajową w Poznaniu z okazji 10-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę, gdzie zdobyła brązowy medal. Ekspozycję, która trwała 138 dni, odwiedziło aż 4,5 mln widzów.

Głównie we Francji tworzył także Eugeniusz Zak, jeden z najwybitniejszych polskich malarzy pierwszej połowy XX w. Obraz „Matka z dzieckiem”, namalowany przez artystę w 1925 r., jest najdroższym obiektem nadchodzącej aukcji, wystawionym z estymacją 600 – 800 tys. zł. Pod młotek trafią również dwa pastele autorstwa Stanisława Ignacego Witkiewicza, obydwa z estymacją wynoszącą 150 – 250 tys. zł. Charakterystyczne portrety Witkacego – jak prezentowany przez DESA Unicum „Portret dziewczynki” z 1938 r. – mają swój początek w 1924 r., kiedy to artysta założył słynną „Firmę Portretową S. I. Witkiewicz”.

Europejska odmiana stylu art déco w Polsce zabarwiona została elementami rodzimego folkloru. Znaczący wpływ na kształt stylu narodowego miało stowarzyszenie „Rytm”, do którego należała m.in. Zofia Stryjeńska. Nazywana „księżniczką sztuki polskiej”, swobodnie wykorzystywała w swoich pracach staropolskie obrzędy, obyczaje i słowiańską mitologię. Na grudniowej aukcji wystawione zostaną aż cztery prace Zofii Stryjeńskiej, w tym najdroższa z nich: gwasz „Góralka z dzbanem” z estymacją na poziomie 100 – 150 tys. zł.